華美傳統基金會積極修復聖荷西中國文化公園

僑委會提案簽署，從左至右分別是聖荷西市第五區市議員公共事務主任HG Nguyen、聖荷西台南市姐妹協會會長薛美英、華美傳統基金會會長林大鋭。（主辦單位提供）

華美傳統基金會與聖荷西 -台南市姊妹市協會2月15日在聖馬刁室內高爾夫球俱樂部Golfersbz舉行，華美傳統基金會的農曆新年慶祝餐會上，正式簽署「中國文化公園修復計畫募款提案」，並提交至僑務委員會，期望能獲得支持，推動文化園區的修復與發展。

這次簽署儀式在華美傳統基金會舉辦的新春餐會中隆重登場。華美傳統基金會會長林大銳與聖荷西-台南市姊妹市協會會長薛美英代表雙方簽署提案，並表示，該提案目的是籌集資金、推動中國文化公園的修復與發展，讓這座承載華人文化的園區得以重現風華，成為社區文化交流的重要據點。

中華民國 僑務顧問鄒尚文代表南灣籃友籃球隊向華美傳統基金會捐贈5000美元。他表示，藍友籃球隊成立於1970年代，由台灣大專校隊成員組成，至今已有200多名隊員，得知林大銳與聖荷西市府關係良好，並積極推動中華文化，隊員們深感認同與支持，因此球隊決定捐出多年累積的5000美元，以助推動文化發展。

當晚的餐會除了慶祝農曆新年，也成為僑界響應募款行動的契機。與會貴賓包括聖荷西市第五區市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）的公共事務主任HG Nguyen及其夫婿、矽谷越南企業協會會長阮順（Thuan Nguyen）等政要出席。中華企業協會會長林美蓮、僑務諮詢委員葉雲河及夫人陳秋涼、薛美英、北美台大校友會聯合會會長蔡弘凱伉儷、北加州中國大專校友聯合會會長奚藻勳、副會長霍慶來、舊金山灣區 獅子會會長王榮玫以及國民黨美西直一分部常委宋貞等僑界代表出席，他們紛紛表達支持，並鼓勵僑胞踴躍參與，共同為文化園區的未來貢獻心力。

林大銳表示，募款活動得到灣區各大僑團支持，現正進入關鍵階段，將拜會灣區媒體並發布廣告，提高社區關注度。隨後舉辦公開募款餐會，邀請灣區各界參與。目前與聖荷西市公園管理處合作，期待僑界熱烈響應，共同支持中國文化公園修復計畫。