庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

上半年房市旺季持續出現創高價現象。矽谷 庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元，雖然總價並沒有創庫比蒂諾新高價，但這間房屋原本開價是368.8萬美元，等於加價161.2萬美元，令房仲界相當驚訝，許多人都基於好奇，開始研究這間房屋的特別之處。

庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，室內打通開闊，有很大的客、餐廳。（翻攝自Redfin）

根據網路房仲公司Redfin基本資料顯示，這間房屋位於庫比蒂諾接近洛斯阿圖一帶，土地面積有0.24英畝，共有五房、4.5間衛浴設備，房屋面積2851平方英呎，整棟房屋全新裝潢，並有特斯拉車充、電影視聽室，後院有高爾夫球果嶺、含加熱設備的游泳池。

戶外也有含加熱設備的泳池。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，戶外還有果嶺。（翻攝自Redfin）

科威地產負責人Bruce Lai分析，這間房屋的成交價的確有點出乎意外的高，但也不會太令人意外，因為主要原因是上半年一直以來都是房市旺季，而這間房屋的地理位置也特別好，附近即是特斯拉、蘋果電腦等，附近就是280高速公路，即便要去Meta、Google等公司上班，距離也都不遠，是矽谷的正中心。

他分析，但房屋能夠成交價這麼高，最主要原因仍是頂級裝潢，近期因為裝潢費用提高不少，加上全屋裝潢相當麻煩，工期要抓6至8個月，這間房子對於有預算的人來說，等於一卡皮箱就能入住，自然有其吸引力。

庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，室內打通開闊，有很大的客、餐廳。（翻攝自Redfin）

另外這間房屋的學區 很好，也是吸引人的重點。Bruce Lai分析，庫比蒂諾最好的學區就是Monta Vista High這間十分的學校，許多人因為無法買進傳統富豪區洛斯阿圖的房屋，退而求其次轉向往外擴散，庫比蒂諾因此受惠。

不過也有其他房仲分析，這間房子最大賣點是由專業投資客翻修，所以視聽網路設備和隔熱等細節都做得特別好，也難怪可以吸引到重視生活品質的高端買家，一口氣加價161.2萬美元，搶下這間房。

甚至室內還有電影視聽室。（翻攝自Redfin）

不過灣區 房價持續飆漲也令許多矽谷居民擔憂。矽谷工程師馬兆先說，他持續在看灣區房屋，發現以前200萬美元的房屋現在開價都300萬美元，以前很普通的區域，現在基本上也都200萬美元起跳，這間庫比蒂諾的房屋一下子以530萬美元成交，溢價了43%之多，擔心會不會成為「定錨效應」，其他房屋也隨之效尤，房價漲不停，薪水與股票完全跟不上房價漲幅。