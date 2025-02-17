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NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

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NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

記者劉先進╱舊金山即時報導
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柯瑞賽後回答本報提問時說，從始至終，MVP獎項象徵著整個旅程。這是慶祝籃球的美妙時刻。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞賽後回答本報提問時說，從始至終，MVP獎項象徵著整個旅程。這是慶祝籃球的美妙時刻。（記者劉先進╱攝影）

最受矚目的NBA全明星正賽總決賽16日晚打響，老年明星隊(Shaq's OGs)以41比25輕取全球明星隊（Chuck’s Global Stars）奪冠。東道主金州勇士的最大牌球星柯瑞（Stephen Curry），擊敗星光熠熠的其他隊友，不負眾望獲得全明星賽MVP。這也是他生涯第二次全明星賽MVP。他在賽後笑著回答世報問題時表示，這是一個特殊的周末，「從始至終，MVP獎項象徵著整個旅程。這是慶祝籃球的美妙時刻。」

由於湖人球星詹姆斯（LeBron James）賽前兩小時忽然宣布因為腳踝不適缺席比賽，讓不少專程過來的球迷有所失望。但很快，柯瑞就扭轉了勢頭。上半節表現不佳的柯瑞，此後用標誌性三分，替全明星賽增添風采。他在半場投進超遠三分，讓粉絲讚歎不已。全場三分8中4得到12分4籃板1助攻，幫助球隊奪冠的同時，斬獲MVP。

本報提問說，在他生涯中有很多偉大時刻，此次MVP排名如何，有何重要意義。柯瑞說，雖然不知道排名，但此次灣區的全明星賽期間非常特殊。「從始至終，MVP象徵著整個旅程。我知道球隊還有很多事情要做，希望能在球場上取得很多成就，不會很快結束旅程。對我們有利的是，我在灣區打了16年球，是我唯一打過球的地方。這是在灣區慶祝籃球比賽的美妙時刻。擁有這座MVP獎盃也很酷。」

東道主金州勇士的最大牌球星柯瑞，不負眾望獲得全明星賽MVP。（記者劉先進╱攝影）
東道主金州勇士的最大牌球星柯瑞，不負眾望獲得全明星賽MVP。（記者劉先進╱攝影）

柯瑞 灣區 勇士

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