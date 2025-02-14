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原聲之友溫暖集結 海外台灣鄉親力挺原聲合唱團歐洲巡演

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州「台灣原聲之友會」2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團義工與贊助人共聚一堂。（主辦單位提供）
北加州「台灣原聲之友會」2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團義工與贊助人共聚一堂。（主辦單位提供）

加州「台灣原聲之友會」2月9日在聖荷西舉辦新春茶會，邀請多年來關注並支持原聲合唱團義工與贊助人共聚一堂，回顧過去的努力，展望未來的發展。當天氣氛溫馨，與會者在精緻的台式茶點與濃厚的鄉情交流中，共同為原聲的孩子們獻上祝福。

原聲合唱團多年來致力於培育來自台灣原住民部落的孩子，透過音樂與教育翻轉人生，並將台灣的美好聲音傳播到世界各地。今年原聲合唱團將於5月下旬至6月初展開歐洲巡演，預計在羅馬、佛羅倫斯、波茲南、柏林及維也納等地舉辦音樂會，展現台灣原住民孩子們純淨動人的歌聲，也向國際社會傳遞台灣文化的獨特魅力。

當天茶會由原聲之友會主委車和道主持，他向所有支持原聲的「天使」們拜年，並報告原聲國際學院的最新發展。這所學校位於南投縣魚池鄉，鄰近日月潭，近年來在品格教育、夢想計畫與家庭價值的建立上卓有成效。車和道邀請海外台灣人回台灣時，親自造訪學校，感受這群孩子們的成長與蛻變。

透過線上會議，原聲國際學院兩位校長馬彼得、洪春滿特別向與會者拜年，感謝灣區僑界多年來的持續支持。他們解釋，由於原聲國際學院屬於實驗教育機構，政府並未提供經費補助，學校運作完全仰賴民間團體與個人的資助。因此僑界的關懷與援助對孩子們來說格外珍貴。

會中也特別提到2023年原聲合唱團訪美時，受到眾多海外「天使家庭」熱情接待，讓這群來自台灣山林的孩子們深刻感受到世界的溫暖。車和道感謝所有提供協助的善心人士，希望未來有更多大天使能夠資助來美讀書的原聲學生，讓他們有機會在國際舞台上發光發熱。

2025年原聲合唱團將再次站上國際舞台前往歐洲巡演。目前初步規畫5月25日先在台灣新竹舉辦沙龍音樂會，10月5日則將登上台北國家音樂廳，而5月底至6月初，合唱團將依序造訪羅馬、佛羅倫斯、波茲南、柏林與維也納。這次巡演不僅是台灣文化的一次美好展現，更是讓世界聽見原聲孩子夢想與希望的重要機會。

北加州台灣鄉親對於原聲合唱團的歐洲巡演充滿期待，紛紛表達支持之意。有僑胞表示，原聲的孩子們憑藉天籟般的歌聲，展現台灣原住民文化的精髓，也讓世界看到台灣對教育與文化傳承的努力，希望更多人能關注這次巡演，並給予實質的支持。

隨著茶會在合影留念中圓滿結束，所有與會者的心中都充滿了對原聲的祝福與期待。透過這次聚會，北加州台灣鄉親再次凝聚力量，共同為這群來自台灣的孩子們築夢，並期待他們在歐洲的舞台上綻放光芒。

原聲合唱團目前歐洲巡演時間為5月27日義大利羅馬、5月30日義大利佛羅倫斯、6月1日波蘭波茲南、6月3日德國柏林、6月7日奧地利維也納。演出場地與時間尚待確認，最新資訊請關注原聲合唱團官網及社群媒體。

加州 原住民 北加

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