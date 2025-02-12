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NBA明星賽 華人成看點 林書豪任「明日之星」榮譽教練

記者劉先進╱舊金山即時報導
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知名籃球運動員、勇士舊將林書豪將擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練。（取自NBA Communications的X賬戶）
知名籃球運動員、勇士舊將林書豪將擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練。（取自NBA Communications的X賬戶）

NBA全明星賽（NBA All-Star Game）14日到16日在灣區打響，其中兩個華人成為看點。包括知名籃球運動員、勇士舊將林書豪（Jeremy Lin）將擔任明日之星挑戰賽（Castrol Rising Stars Challenge）G聯盟新秀隊的榮譽教練。中國頂流人氣男星、粉絲數超2200萬的王鶴棣（Dylan Wang）連續第二年參加全明星名人賽。

14日晚上的明日之星挑戰賽（Castrol Rising Stars Challenge），NBA一、二年級球員和G聯盟新秀將組成四隻隊伍，兩兩對決，進行三場小型錦標賽，冠軍將獲得參加2025年NBA全明星賽的資格，和另外三隻明星隊伍決出冠軍。

NBA時隔25年在灣區舉辦全明星賽，勇士的主場大通中心又是三個大型活動的舉辦地，全明星賽自然要強調和勇士的關係。四隻明日之星隊伍的榮譽教練，均為前勇士球員，包括三個奈史密斯籃球名人堂成員，即哈達威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和列治文（Mitch Richmond）。這三人的明日之星隊伍分別名為T、M、C。三人在1988到1991賽季同時為勇士隊友，以得分高和風格華麗而聞名，暱稱就是「Run TMC」。

前勇士後衛林書豪則擔任明日之星G聯盟新秀隊榮譽教練。林書豪在灣區長大，高中時獲得北加州年度最佳球員殊榮。在沒有任何大學提供體育獎學金的情況下選擇就讀哈佛大學。他曾在2010到2011賽季效力於勇士， 並在紐約尼克時颳起「林來瘋」旋風。輾轉NBA、中國大陸CBA等球隊，目前仍然效力於TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王，為冠軍而戰。

林書豪也熱衷於推廣灣區的體育事業，去年9月3日，他和網球名人堂華裔球員張德培（Michael Chang），在阿拉米達市體育俱樂部「The Hub」舉行名人匹克球表演賽。

將在屋崙體育館舉行NBA全明星名人賽中，有一位老面孔王鶴棣。他在中國被譽為超人氣小生。2018年，他主演的青春愛情劇「流星花園」播出，憑藉道明寺一角在中國嶄露頭角。2022年，東方玄幻劇「蒼蘭訣」上演，他扮演的東方青蒼一角人氣猛漲。前段時間，還有熱播劇「大奉打更人」上映。

去年，王鶴棣就身披23號戰袍，代表香農隊（Team Shannon）出戰全明星賽。他第二節一度連得8分，媒體SportingNews的圖文直播說，他接管比賽。他在第四節命中超遠的4分球，全場驚呼。他上場21分鐘，投籃15中9，砍下18分3籃板1助攻，得分創造中國明星參加名人賽的記錄。最終，香農隊以100比91擊敗史蒂芬隊（Team Stephen A）。王鶴棣最後50多秒被換下，提前享受獲勝功臣的待遇。

NBA海外最大的市場是中國，讓身手敏捷、形象突出的王鶴棣第二次出戰全明星賽，也是為了擴大人氣，進一步提升知名度。

知名籃球運動員、勇士舊將林書豪將擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練。圖為他...
知名籃球運動員、勇士舊將林書豪將擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練。圖為他此前在灣區舉行名人匹克球表演賽。（記者劉先進╱攝影）
中國頂流人氣男星、粉絲數超2200萬的王鶴棣將連續第二年參加全明星名人賽。（取自...
中國頂流人氣男星、粉絲數超2200萬的王鶴棣將連續第二年參加全明星名人賽。（取自王鶴棣微博）
知名籃球運動員、勇士舊將林書豪將擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練。圖為他...
知名籃球運動員、勇士舊將林書豪將擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練。圖為他此前在灣區舉行名人匹克球表演賽。（記者劉先進╱攝影）

NBA 勇士 王鶴棣

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