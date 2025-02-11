我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市長羅偉（左四）任命蔡維衡（左三）為公共衛生局局長。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長羅偉（左四）任命蔡維衡（左三）為公共衛生局局長。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）11日任命華裔蔡維衡（Daniel Tsai）為舊金山公共衛生局（DPH）局長。這是羅偉自上任後，委任的第一位華裔局長級官員。蔡維衡擁有近二十年公私部門公共衛生經驗，曾領導聯邦醫療補助計畫（Medicaid），並致力於擴大弱勢群體的醫療可及性。他的提名於於10日獲得舊金山衛生委員會（Health Commission）一致通過。

蔡維衡於2021年受命領導美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）的醫療補助計畫。此計畫涵蓋超過8000萬名美國民眾。在他的領導下，該機構推動歷史性擴增醫療保險覆蓋率，並強化心理健康與藥物濫用治療，同時創新推出專為無家可歸者設計的醫療與行為健康支持計畫。

在此之前，蔡維衡曾擔任麻薩諸塞州醫療補助計畫主管，並成為該州近二十年來任期最長的醫療補助負責人，領導超過六年。他的改革措施讓近200萬名居民受惠，並建立了更可持續的醫療補助體系。此外，他曾擔任麥肯錫（McKinsey）合夥人，專注於醫療支付改革、公共醫療機構管理與政策創新，為多個州政府設計並實施醫療服務模式。

羅偉表示，蔡維衡的專業背景、創新思維與以患者為中心的政策理念，將對舊金山市公共衛生體系帶來影響。他不僅具備豐富的政策經驗，更對患者與社區有深厚的承諾。期待他帶領公共衛生局，為舊金山市民提供更優質的醫療服務。

對於這一任命，蔡維衡表示，能夠加入羅偉市府團隊，並領導舊金山公共衛生局，深感榮幸與期待。舊金山擁有全國最頂尖的醫療資源，希望與社區攜手合作，確保每位居民都能獲得優質的醫療服務。

他強調，當前的鴉片類藥物危機與無家可歸問題極為嚴峻，期待與相關團體及有親身經驗的民眾合作，透過數據驅動的方法，制定有效的解決方案，以同理心與科學並行的方式應對這項挑戰。

前加州衛生與公共服務廳長加利（Dr. Mark Ghaly）指出，蔡維衡曾協助加州Medi-Cal醫療計畫爭取聯邦資金，改善行為健康服務與無家可歸者醫療照護。蔡維衡「以人為本」的領導方式，將為舊金山公共衛生帶來變革。

蔡維衡的任命，標誌著舊金山市公共醫療體系的新發展階段。面對當前的藥物濫用危機、無家可歸者健康照護挑戰，以及醫療資源分配問題，他將如何運用其豐富的政策經驗來解決這些難題，備受關注。

舊金山市政府及公共衛生專家普遍對蔡維衡的領導能力表示信心，期待他帶領舊金山公共衛生局，推動一個更加包容、可持續且高效的醫療體系。

舊金山市長羅偉（右）任命蔡維衡（左）為公共衛生局局長。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長羅偉（右）任命蔡維衡（左）為公共衛生局局長。（記者李怡╱攝影）

舊金山 羅偉 醫療保險

上一則

想在加州聖塔克魯茲買房 中等收入家庭要存21年才夠付頭期款

下一則

日落區夜市將優化升級 市議員殷嘉立座談會聽取意見

延伸閱讀

金山交通局取消未標記「日光區」車輛開罰計畫

金山交通局取消未標記「日光區」車輛開罰計畫
羅偉300萬就職基金怎麼來？ 37頁報告全都說了

羅偉300萬就職基金怎麼來？ 37頁報告全都說了
金山市府慶農曆新年 羅偉用中文拜年 承諾續推多元文化

金山市府慶農曆新年 羅偉用中文拜年 承諾續推多元文化
羅偉的「芬太尼緊急狀態法案」 金山市議會壓倒性通過

羅偉的「芬太尼緊急狀態法案」 金山市議會壓倒性通過
舊金山市議會壓倒性通過羅偉的芬太尼緊急狀態法案

舊金山市議會壓倒性通過羅偉的芬太尼緊急狀態法案

熱門新聞

來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植