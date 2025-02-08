華裔王夏琳競選屋崙第2區市議員起跑 改變現狀是使命

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的華裔王夏琳，8日舉行競選屋崙第二區市議員起跑活動，獲得不少支持。（記者劉先進╱攝影）

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的華裔王夏琳（Charlene Wang），8日舉行競選屋崙 第二區市議員起跑活動。

王夏琳說，經常被問到，為什麼在這個時間點，希望成為一名市議員？她的回答是：在職業生涯中，一心一意地致力於改變現狀，整頓政府，使其更好地為人民服務，部分原因是自己的家庭經歷因家庭暴力而陷入貧困的經歷。「這是我的使命。」

她希望，為低收入兒童制定計畫，啟動普及學前教育。致力於為最弱勢群體提供基礎設施專案，創造優質高薪的工作崗位。改革無家可歸政策，「但這不僅僅關乎我的履歷，最重要的是，屋崙在充滿挑戰的時期給予我的家庭穩定，我的祖父母在屋崙獲得了負擔得起的住房，每個周末我都會來這裡，屋崙是她遠離工作的安全港灣。」

王夏琳坦承屋崙的挑戰，因為犯罪問題，有人失去畢生積蓄，企業主們不再做生意。有些家庭被無意義的暴力摧毀。「與其他候選人相比，我的學習曲線會很陡峭。但我制定詳細計畫，處理公共安全、緊急發展，解決屋崙的財務危機。競選將是一項社區工作。大家同舟共濟，要麼變得憤世嫉俗、自滿自足，要麼崛起並成就一番事業。」

川普上台後，開始攻擊無證移民 、難民和少數族裔，且希望削減給加州的聯邦撥款。王夏琳說，不能遵從於移民暨海關執法局(ICE)的命令。需要確保移民社區的安全，實施緊急警報系統。雖然聯邦撥款存在問題，但也要利用私人基金給屋崙投放資源。

西部開放文化行動網絡（West Oakland Cultural Action Network ）創始人皮特斯（David Peters）說，此前王夏琳來參加義工活動，非常賣力，她決定參選議員後，陸續與人交談、敲門並籌款。第二選區包含屋崙華裔有30%的亞裔 人口，但屋崙市府目前沒有亞裔，王夏琳是此次競選中唯一會說中文的人。

他說：「市議會應該有一個亞裔代表，她的語言能力和家庭背景很重要。代表那些有相似經歷的人很重要，他們可能不會說流利的英語，可能覺得自己沒有被代表或代表不足。王夏琳在政策方面非常出色，能很好地代表這個地區的民眾。」