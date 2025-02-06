巴洛阿圖中文學校 蛇年新年晚會故事燈活動大放異彩

故事燈燈墻。（記者王日芯/攝影）

巴洛阿圖中文學校1月31日晚間在JLS Middle School Cafetorium舉行蛇年新年晚會暨故事燈活動與點燈儀式。現場洋溢著濃厚歡樂氣氛，僑教中心主任莊雅淑親臨活動，與學生、家長一同體驗這場融合藝術、文化與教育的文化盛宴。

故事燈借鑒了傳統皮影戲的設計原理，孩子們親手繪製的家庭故事插圖被精心裝置於燈箱中。隨著燈箱旋轉，燈光將這些生動的畫面投射出來，呈現出宛如時光流動般的動態影像。每一盞故事燈都在訴說著一段獨一無二的家族故事。

校長田世經說，這些作品不僅展示了孩子們的創意，更反映了他們對家庭歷史與文化的探索與理解。

孩子們的創作內容來自訪問父母與家族成員，記錄著家族傳奇或經典菜餚，並運用「三要素」—發生了什麼、是誰、在哪裡，撰寫故事。每盞故事燈上都寫了製作者的名字，象徵著文化傳承與記憶的延續。

除故事燈展示，晚會現場還設置了豐富多元的文化互動攤位，包括書寫對聯、套圈圈等傳統遊戲，讓學生們在動手參與中深刻感受到華人 文化的魅力與多樣性。

舞台上的表演也精彩紛呈，節奏輕快、動作優雅的扇子舞為晚會帶來了視覺與文化的雙重享受，現場掌聲此起彼伏。參與活動的家長紛紛表示，這樣的文化活動不僅讓孩子們玩得開心，也在潛移默化中加深了他們對傳統文化的理解。

隨著一盞盞故事燈逐次點亮，現場被溫暖的燈光包圍，彷彿化身為一片光與文化交融的夢幻天地。燈箱內的畫面在燈光映照下緩緩旋轉，如同時光機一般帶領觀眾穿越記憶與故事。不少人駐足於故事燈前，目不轉睛地欣賞孩子們用心創作的作品。在場家長則感動地表示，透過這樣的活動，不僅讓孩子對家庭文化有了更深的認識，也增進了親子 之間的情感交流。燈光旋轉之間，不僅照亮了整場活動，也點燃了每位參與者心中對家族傳承的敬意與感動。

莊雅淑對活動給予高度評價，她表示，巴洛阿圖中文學校的創新活動讓孩子們能夠親身接觸並融入文化傳統，這對在美成長的華裔 下一代非常重要。