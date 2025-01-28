阿縣挑選新任地檢長 高等法院法官迪克遜

不少人到現場發言。（記者劉先進╱翻攝）

記者劉先進／屋崙 報導

經過三個小時的漫長公眾發言，阿拉米達縣議會28日晚三輪投票 ，挑選阿縣高等法院法官迪克遜（Ursula Jones Dickson），成為阿縣新一任的地檢長，以填補被罷免 的前地檢長官善貞空缺席位。她將在2月4日宣誓就職。她表示，其治下的地檢長辦公室不會被政治化，要做正確之事，確保有合適的檢察官為受害者提供服務。

七個候選人中，兩位來自台灣的華裔，康曲柯士達縣檢察官韓慧娟（Annie K. Esposito）和阿拉米達市府律師沈伊斌（Yibin Shen），遺憾落選。

阿縣行政官村西（Susan S. Muranishi）介紹說，選拔最終候選人，至少將進行三輪投票。第一輪中，每個縣議員口頭投出最多兩個候選人，獲得票數最多的三名候選人將進入第二輪投票。以此類推，選出兩個候選人。縣議會再投票決定最終人選。

阿縣檢察官奎因（Jason Quinn）說，新的接任者必須真正重新凝聚檢察官的心，讓他們重新專注於一個使命。檢察官感到不被重視，內心很難專注於服務公眾的使命。工作進度嚴重落後。他的一位同事即將在法院陳述一起發生在2020年的謀殺案。阿縣在謀殺案起訴方面落後五年，因為辦公室沒有重視這一點，無論誰接任，都必須回歸基本。這個人需要制定一個全面的培訓計畫，讓員工回到最低水準，以便能夠處理屋崙和阿拉米達縣日益嚴重的暴力重罪，包括兇殺、槍擊、搶劫以及不太嚴重的犯罪，包括選民明確要求提高的生活品質、犯罪和汽車盜竊等。無論誰擔任這個職位，都需要專注於讓檢察官做好準備。「我真心希望你們在做出決定時，考慮一位既能確保在合理懷疑之外證明他人有罪，又能維護憲法權利的領導者，同時還要是一位領導者，能夠帶領團隊團結一致，完成這個縣理應完成的使命。」

迪克遜在2013年被任命為法官之前，曾在阿拉米達縣擔任15年的檢察官。 她說，作為地檢長，將優先考慮公共安全和受害者權益。 作為法官，職責是公平公正，聽到一些政治話題讓她難過，因為法官的工作必須不受這些因素的影響。「這就是為什麼你不能屬於任何組織或老闆，或者我們中的任何人，我們不能對任何人有所虧欠。因為我是法官，我不參與政治事務。我不能那樣做。這個過程，對我來說很難走一條微妙的路線，以至於我甚至不得不徵求道德方面的意見才能做到。」

迪克遜說，她不認識主導罷免的組織為「所有人拯救阿拉米達縣」（SAFE）或在現場的其他人，「除非你在法庭上見過我。」她表示，自己一直在提升社區的形象，必須做到公平公正。檢察官有特定的職責，要從始至終，做對社區有益的事情，保護公眾、公共安全，幫助受害者。這就是她一直以來的做法。