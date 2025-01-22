我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」

南加一城市帶頭宣布「不庇護非法移民」與州唱反調

若TikTok被禁 華人網紅歌手感覺像「切斷生命線」

記者劉先進╱舊金山即時報導
Eddie Tom說，這段給好友婚禮獻唱的視頻，最讓人印象深刻。（取自Eddie的TikTok帳戶）
Eddie Tom說，這段給好友婚禮獻唱的視頻，最讓人印象深刻。（取自Eddie的TikTok帳戶）

圍繞短視頻巨頭TikTok禁令的戲劇化故事還在繼續。TikTok在停止運營大半天後，19日又重啟。川普20日上任就簽署行政命令，允許其繼續運營75天。雖然用戶可以繼續使用，但蘋果和谷歌的應用商店並未恢復其下載。華人知名網紅歌手Eddie Tom對本報表示，TikTok是第一個真正讓他擁有更廣泛影響力的平台。川普的命令讓人如釋重負，暫時鬆了口氣。「但禁令讓我失望和難過，這就像失去了一個朋友，切斷了『生命線』。如果真的被禁，我會失去一個和和多元化受眾交流的管道。」

Eddie目前在舊金山有全職工作，拍攝唱歌的短視頻只是兼職。但因為演唱專業而深情，他的帳號@eddiet0m獲得大量關注，粉絲有15萬6800個。Eddie說，一直對唱歌和音樂充滿熱情，「其實做歌手，賺錢不多。唱歌最重要的動力，是能夠與他人交流，讓歌聲產生某種影響。」

Eddie記得，2021年1月，第一次上傳作品，獲得病毒式傳播，有80萬瀏覽量，一周內斬獲1萬7000個粉絲。他笑言，TikTok是第一個真正讓他擁有更廣泛影響力的平台。粉絲會發消息詢問，「這段音樂，我能用在婚禮上嗎？」也有人問，「能否用在嬰兒洗禮儀式上？」

有粉絲告訴Eddie，女兒患了癌症，正在醫院治療，唯一能讓父女振作起來的，就是他的歌。這位慈父說：「我一直在重複播放你的聲音，讓她平靜下來。」Eddie感歎於這段經歷的不可思議，「也許有人正在經歷人生中最艱難的時刻，而他們正在聽我唱歌。這是多麼大的榮幸。」

Eddie說，相比於Instagram等社媒，TikTok的獨特演算法「聰明」，能讓他接觸全球不同文化背景的多元化受眾，能吸引新受眾，增加曝光率。和粉絲的交流也讓他受益匪淺。有人直接邀請他到婚禮獻唱，承擔機票和住宿費。這幾年，他的足跡遍及南加州、西雅圖、墨西哥等地。

Eddie形容，得知TikTok禁令，感覺失望和難過。雖然官方解釋事關國家安全，「我不知道我是否相信。從某種程度上來說，禁令是對美國憲法第一修正案權利的侵犯，侵襲言論自由。」

最近超過300萬自從「美國難民」粉絲進入中國開發的另一款社媒小紅書。Eddie說，他早已在小紅書開設帳號，還沒發布內容，正打算更新。但也強調，如果真的被禁，可能會使用VPN，繼續使用TikTok。

Eddie最自豪的是一段參加好友婚禮獻唱的視頻，這段視頻各社媒平台累計播放470萬。婚禮的最後，賓客離開，好友和妻子翩翩起舞，Eddie唱著：「智者說，只有傻瓜才衝動。但我情不自禁地愛上你，我該留下來嗎？」

Eddie說，TikTok就像滾雪球一樣，影響很多人，包括他自己，「如果不能使用，就像切斷生命線。 」

華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和...
華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和多元化觀眾交流的管道。（受訪者供圖）
華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和...
華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和多元化觀眾交流的管道。（受訪者供圖）

TikTok 小紅書 川普

上一則

農曆新年將至 灣區超市年貨盤點

延伸閱讀

金融時報：字節跳動擬投資逾120億美元在AI基礎設施

金融時報：字節跳動擬投資逾120億美元在AI基礎設施
趕在App關停前 TikTok網紅坦白人設造假 粉絲怒批噁心

趕在App關停前 TikTok網紅坦白人設造假 粉絲怒批噁心
小紅書發健身也不行？ 外媒：中共網信辦密切監控「TikTok難民」

小紅書發健身也不行？ 外媒：中共網信辦密切監控「TikTok難民」
金融時報：字節跳動今年準備砸逾120億取得AI晶片

金融時報：字節跳動今年準備砸逾120億取得AI晶片
樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

2025-01-19 01:18
Target回收電子產品給購物卡。（路透）

Target、百思買回收電子產品 方便環保

2025-01-16 21:38
因南加州大火而流離失所的母女在灣區找到新家，開始上新學校。（電視新聞截圖）

洛杉磯山火毀家園 母女灣區重生 找到新家、新學校

2025-01-16 01:20

超人氣

更多 >
川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
說好上任24小時內結束俄烏戰爭 川普：普亭拒談判 我就制裁俄羅斯

說好上任24小時內結束俄烏戰爭 川普：普亭拒談判 我就制裁俄羅斯
紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返