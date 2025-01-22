若TikTok被禁 華人網紅歌手感覺像「切斷生命線」

Eddie Tom說，這段給好友婚禮獻唱的視頻，最讓人印象深刻。（取自Eddie的TikTok帳戶）

圍繞短視頻巨頭TikTok 禁令的戲劇化故事還在繼續。TikTok在停止運營大半天後，19日又重啟。川普 20日上任就簽署行政命令，允許其繼續運營75天。雖然用戶可以繼續使用，但蘋果和谷歌的應用商店並未恢復其下載。華人知名網紅歌手Eddie Tom對本報表示，TikTok是第一個真正讓他擁有更廣泛影響力的平台。川普的命令讓人如釋重負，暫時鬆了口氣。「但禁令讓我失望和難過，這就像失去了一個朋友，切斷了『生命線』。如果真的被禁，我會失去一個和和多元化受眾交流的管道。」

Eddie目前在舊金山有全職工作，拍攝唱歌的短視頻只是兼職。但因為演唱專業而深情，他的帳號@eddiet0m獲得大量關注，粉絲有15萬6800個。Eddie說，一直對唱歌和音樂充滿熱情，「其實做歌手，賺錢不多。唱歌最重要的動力，是能夠與他人交流，讓歌聲產生某種影響。」

Eddie記得，2021年1月，第一次上傳作品，獲得病毒式傳播，有80萬瀏覽量，一周內斬獲1萬7000個粉絲。他笑言，TikTok是第一個真正讓他擁有更廣泛影響力的平台。粉絲會發消息詢問，「這段音樂，我能用在婚禮上嗎？」也有人問，「能否用在嬰兒洗禮儀式上？」

有粉絲告訴Eddie，女兒患了癌症，正在醫院治療，唯一能讓父女振作起來的，就是他的歌。這位慈父說：「我一直在重複播放你的聲音，讓她平靜下來。」Eddie感歎於這段經歷的不可思議，「也許有人正在經歷人生中最艱難的時刻，而他們正在聽我唱歌。這是多麼大的榮幸。」

Eddie說，相比於Instagram等社媒，TikTok的獨特演算法「聰明」，能讓他接觸全球不同文化背景的多元化受眾，能吸引新受眾，增加曝光率。和粉絲的交流也讓他受益匪淺。有人直接邀請他到婚禮獻唱，承擔機票和住宿費。這幾年，他的足跡遍及南加州、西雅圖、墨西哥等地。

Eddie形容，得知TikTok禁令，感覺失望和難過。雖然官方解釋事關國家安全，「我不知道我是否相信。從某種程度上來說，禁令是對美國憲法第一修正案權利的侵犯，侵襲言論自由。」

最近超過300萬自從「美國難民」粉絲進入中國開發的另一款社媒小紅書 。Eddie說，他早已在小紅書開設帳號，還沒發布內容，正打算更新。但也強調，如果真的被禁，可能會使用VPN，繼續使用TikTok。

Eddie最自豪的是一段參加好友婚禮獻唱的視頻，這段視頻各社媒平台累計播放470萬。婚禮的最後，賓客離開，好友和妻子翩翩起舞，Eddie唱著：「智者說，只有傻瓜才衝動。但我情不自禁地愛上你，我該留下來嗎？」