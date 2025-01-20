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甄文達新書分享私藏亞洲美食秘方與傳奇人生

記者徐蓓蓓/聖馬刁縣即時報導
美食主持人甄文達近日推出新書「甄能煮亞洲美食精選（My Asian Kitchen-Top 100 recipes)」，分享亞洲各地美食秘方以及自己的傳奇人生經歷。 （受訪者提供）
美食主持人甄文達近日推出新書「甄能煮亞洲美食精選（My Asian Kitchen-Top 100 recipes)」，分享亞洲各地美食秘方以及自己的傳奇人生經歷。 （受訪者提供）

全球知名的電視烹飪節目「甄能煮（Yan Can Cook)」的主持人甄文達（Martin Yan)近日推出新書「甄能煮亞洲美食精選（My Asian Kitchen-Top 100 recipes)」，分享他私藏的100個亞洲各地美食秘方以及自己的傳奇人生經歷。

甄文達年少入行，在加州大學戴維斯分校獲得食物科學研究碩士學位。上世紀80年代初受加拿大電視台邀請，主持美食節目，首次把中餐飲食文化介紹給西方世界。他旋即進入美國市場，至今已經製作逾3500集以上美食節目，並獲得包括「艾美獎」在內的多種獎項。

近年來，甄文達還常常作為客座評委登上「頂尖主廚大對決（Top Chef)」、「鐵人料理（Iron Chef)」及「地獄廚房（Hell′s Kitchen）」等美食真人秀節目。他笑談拉姆齊（Gordon Ramsay)本人並不像電視上看上去那樣脾氣火爆，是一位非常溫和紳士的人。在錄製「地獄廚房」候場的時候，他就特別關照參加比賽的年輕廚師讓他們不要太緊張，還說：「雖然這是一場比賽，但誰贏誰輸並不重要。」

甄文達說雖然節目一開始錄製，拉姆齊又會開始大喊大叫，但他覺得只是鏡頭前的效果而已。但也說好的廚師一定是熱愛廚藝，並且喜歡和人分享自己的熱情的。他認為食物就是要拿來分享，把大家聚在一起。他自認是料理的大使，通過分享亞洲美食，讓人們尊重亞洲的文化，「為亞洲和華人爭光。」

甄文達認為中式飲食文化的精髓在於孔夫子所說的「不時不食」。雖然科技的發展讓溫室大棚種植，甚至水培成為現代農業的日常，但最新的理念卻是要吃從「農場直接到餐桌（farm to table)」的新鮮食物，這與中餐的傳統不謀而合。他自己就在後院種植了17種之多的香辛料，還有土豆和生菜等沙拉菜。

甄文達分享自己不工作的時候，最愛的療癒食物就是小時候媽媽常做的廣式煲仔飯。飯菜一鍋，做起來非常方便。米飯上放上香腸，香菇和醃製好的雞肉。煮飯的時候，食材的香味就慢慢滲透到飯裡，最後再加上青菜。一鍋裡面，碳水、蛋白質和蔬菜都有了。

加州大學 艾美獎 華人

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