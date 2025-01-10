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舊金山半島西邊近海地底 10日四小時內發生三起地震

編譯林思牧／即時報導
紅點處是海洋海灘的主要停車場，舊金山動物園在它的正下方 (谷歌地圖)
紅點處是海洋海灘的主要停車場，舊金山動物園在它的正下方 (谷歌地圖)

舊金山半島西邊近海底部10日上午發生了三次有感地震，第一個和第三個之間還不到四個小時。有些灣區居民心中忖度，這代表的是什麼？

灣區新聞集團（Bay Area News Group）在10日下午將近3時發布報導：舊金山半島在不到四小時之內發生了三次地震，三個地震的震央都位於海洋海灘（Ocean Beach）西邊的近海地底。根據美國地質調查局USGS（U.S. Geological Survey）的資訊，這三起地震規模分別是3.6、2.5和2.9，震央位於舊金山動物園西北方三至四哩處。

第一個地震發生在上午7時02分，規模是3.6。接下來是上午 9 時39 分發生的規模2.5地震，兩個地震的震央幾乎是位於同一位置，距離地表約 4.75哩。上午 10 點 48 分，一場規模2.9的地震發生在舊金山動物園西北約 4 哩處，地震深度約 5.25 哩。

因為強度不大，官方沒有接到人畜傷害或財物損失的報告。美國地質調查局針對這次規模3.6地震的「你感覺到了嗎」（Did You Feel It）調查問卷吸引了超過 6000 人回應，從聖塔羅薩（Santa Rosa）到聖塔克魯斯（Santa Cruz），遠至內陸的都布林（Dublin）和聖荷西，都有居民回應「感覺到了」。

根據該機構的數據，除了蘇諾瑪縣最北部地震活躍的蓋瑟斯（Geysers）地區外，這是自 2023 年 10 月震央在舊金山機場的規模3.7地震以來，灣區九個縣發生的最大地震。許多灣區居民也報告說，他們在 2024 年 9 月感受到了阿羅馬斯（Aromas，在聖荷西東南邊約30哩）附近發生的規模4.2地震。

地震 舊金山 灣區

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