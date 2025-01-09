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iTaiwan Foods 引進台灣名店年菜組合 陪伴遊子過好年

記者江碩涵／聖荷西即時報導
今年iTaiwan Foods 特別推出 「2025 春節年菜系列」，攜手台灣四大知名餐飲品牌，獻上一桌道地台灣年菜。（iTaiwan Foods提供）
今年iTaiwan Foods 特別推出 「2025 春節年菜系列」，攜手台灣四大知名餐飲品牌，獻上一桌道地台灣年菜。（iTaiwan Foods提供）

農曆春節將至，身為海外遊子，最思念的莫過於家鄉味。為了讓大家在團圓時刻也能品嚐到正宗的台灣滋味，今年iTaiwan Foods 特別推出 「2025 春節年菜系列」，攜手台灣四大知名餐飲品牌，獻上一桌道地台灣年菜。

iTaiwan Foods表示，蛇年的年菜以「台灣海鮮」為主題，從傳統經典到創新料理，多層次風味一次呈現在舌尖上，無論是大口吃海鮮，還是闔家共享佛跳牆，都能瞬間喚起回到家鄉餐桌的美好記憶，尤其這次引進的四大品牌不僅富有台味，且也兼具創新，包括「雙言商號｜明水三九七食堂」、「彭園」、「寶滿饗宴」以及「鄧師傅功夫菜」。

雙言商號｜明水三九七食堂是大直名店，也是聯合報系的「500盤」推薦餐廳，招牌菜「金鯧海鮮芋頭炊粉」曾獲2024新味時食潮獎，且是精選台灣在地食材，例如安永鮮凍金鯧、大甲芋頭、新竹炊粉、東港櫻花蝦等細火慢燉鰹魚高湯，融合宜蘭蒜苗與南投香菇精華，呈現芋頭綿密、炊粉滑溜、海鮮鮮美的絕佳風味。

彭園則曾在國宴舞台大放異彩，本次主推「鮑參佛跳牆」與「花菇鮑魚佐烏參」，嚴選塔斯馬尼亞網鮑、烏參等頂級食材重現宴席盛宴。寶滿饗宴則是承襲台灣傳統辦桌文化，推出「酒香醉蝦」等經典冷盤，完美還原年節宴客氛圍。

鄧師傅功夫菜融合港式與台菜元素，主打「鮑魚干貝荷葉飯」與「冰糖雪梨燉銀耳」，以創新巧思豐富年菜層次。

iTaiwan Foods表示，限量年菜優惠組合內容有三種類型，「六道菜澎湃組」內有豐富海鮮與多道主菜，適合5、6人家庭團聚，並送限量版保冷袋，價格為198元。「五道菜經典組」同樣會送限量版保冷袋，兼顧經濟與份量，最適合4、5人溫馨聚會，售價為168元。「三道菜精選組」則有三道主打菜色、精緻佳餚，適合小家庭，售價為138元。

iTaiwan Foods表示，所有年菜均由台灣直送，最高規格冷凍技術保存，只需簡單加熱即可上桌，輕鬆享受餐廳級年菜。此外，iTaiwan Foods也有台灣新北市金山老街的富品家傳統手作年糕與台灣乖乖好運箱、機台乖乖箱與各式新年特別款空運禮盒，適合招待親友、走春拜年或自己享用，讓新來到的蛇年充滿台味外，增添更多新年的美好氛圍。

1月11日、12日周末兩天，iTaiwan Foods三家門市也將舉辦年菜試吃活動，包括金鯧海鮮芋頭炊粉和冰糖雪梨燉銀耳，歡迎消費者到現場試吃、選購。

更多資訊與預訂方式，歡迎洽詢門市或至官網選購，官網也有販售年菜特別組合，全美可郵寄，網址：https://itaiwanfoods.com/。

聖荷西門市地址：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

奇諾岡門市地址：13089 Peyton Drive , Unit G , Chino Hills, CA 91709

羅蘭岡門市地址：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

iTaiwan Foods表示，限量年菜優惠組合內容有三種類型，兼顧經濟與份量，...
iTaiwan Foods表示，限量年菜優惠組合內容有三種類型，兼顧經濟與份量，讓大家過個好年。（iTaiwan Foods提供）

聖荷西 羅蘭岡

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