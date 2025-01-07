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屋崙警長首次巡邏華埠 華人吐苦水「望治安好 罰單少」

記者劉先進╱屋崙即時報導
屋崙警長米切爾（右三）7日聯合東灣台山同鄉會華埠社安隊巡邏。右四位社安隊負責人馬作林。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警長米切爾（右三）7日聯合東灣台山同鄉會華埠社安隊巡邏。右四位社安隊負責人馬作林。（記者劉先進╱攝影）

屋崙警長米切爾（Floyd Mitchell）7日聯合東灣台山同鄉會華埠社安隊在華埠巡邏。這是他首次巡邏華埠。社區民眾最關心的是安全和停車問題。有商戶說，有顧客早上停在咪表壞掉的停車位，還遭遇罰單。「常有不合理的罰單，會嚇到顧客不來消費。」米切爾表示，雖然停車罰單並非警局管理，但不能讓罰單阻撓生意，將會盡快轉達這一意見。

首日走馬上任的屋崙臨時市長的詹金斯（Kevin Jenkins）說，四年前，華埠遭受嚴重犯罪活動的襲擊。但大家沒有逃避，而是團結起來，思考如何改善社區。社安隊中有80歲的長者，看起來依然年輕。「你們對城市和社區非常關心。我希望發揚光大這種精神，帶到屋崙的其他地方，讓城市變得更強大、更富有同情心。」

社安隊負責人馬作林表示，社安隊始終堅持警民攜手、護衛華埠的初衷，保護華埠。

參與巡邏的有美國華裔精神健康聯盟（MHACC）、屋崙華埠獅子會，以及阿拉米達縣地檢長辦公室的社區支持局負責人卡森（Jenny Kassan）等。首次到華埠巡邏，米切爾很熱情，瞭解華埠春節的慶祝活動細節。

八街一間家具的東主趙先生說，7日早上有顧客來華埠，停車在一個損壞的咪表路邊車位，卻收到罰單，當場申訴都沒用。希望屋崙能改進這些執法，不要讓頻繁密集的罰單，嚇到顧客，「以後不敢再來消費。」得知這一反饋，米切爾馬上指示隨行的辦公室職員，記錄詳細情況，承諾轉達給停車執法部門，「不能讓停車罰單阻撓商業生意。」

喜粵居東主黃燕華表示，華埠商戶最關心的是治安問題。曾親眼見到有人砸車偷盜車上的物財物。屋崙華埠富蘭崙街一家越南華裔珠寶行，去年遭遇兩次搶劫和入室盜竊。去年4月10日的入室搶劫惡劣。劫匪拿著手槍威脅店東，用鐵錘打爛玻璃櫃，將近90%的展示珠寶被洗劫一空。女店東跑到後面去找先生，先生拿著槍跑出來，但劫匪逃之夭夭。

女東主7日說起這些，聲音哽咽哭泣。她表示，華埠下午三點後就顧客不多。為了防備搶劫和盜竊，門口裝了重重鐵門。

華埠獅子會主席莊錦鎮形容像牢籠一樣。「商戶付了所有的稅收，但開業時間卻縮短到下午5時，很不公平。」

屋崙一度面臨1.29億的預算赤字，已決定大幅削減警局加班開支。米切爾說，警局與市行政辦公室和預算辦公室合作研究預算，探討哪些方面可以削減，同時維護社區安全。屋崙正處於應急預算階段，從人員配備的角度來看，預算削減並未立即影響人員配備。但推遲下一期警校開課時間，不過，前一批學員已經在12月畢業。這些警員目前正在接受實地培訓，相當於又增加24名警員到街上巡邏。雖然加班費用會削減，但警局會確保警員和警車在華埠的出現，保護華埠安全。

首日走馬上任的屋崙臨時市長的詹金斯，稱讚社安隊奉獻精神。（記者劉先進╱攝影）
首日走馬上任的屋崙臨時市長的詹金斯，稱讚社安隊奉獻精神。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警長米切爾7日聯合東灣台山同鄉會華埠社安隊，在華埠巡邏。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警長米切爾7日聯合東灣台山同鄉會華埠社安隊，在華埠巡邏。（記者劉先進╱攝影）
警長米切爾與商戶溝通。（記者劉先進╱攝影）
警長米切爾與商戶溝通。（記者劉先進╱攝影）
金鋪商戶說起此前被搶劫的經歷，頗為激動。她希望華埠治安更好。（記者劉先進╱攝影）
金鋪商戶說起此前被搶劫的經歷，頗為激動。她希望華埠治安更好。（記者劉先進╱攝影）

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