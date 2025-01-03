我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

羅偉任命媒體與社區關係團隊

記者李怡╱舊金山即時報導
林文傑（Kit Lam）獲任亞太裔社區媒體聯絡專員。（受訪者供圖）
林文傑（Kit Lam）獲任亞太裔社區媒體聯絡專員。（受訪者供圖）

隨著就職日臨近，舊金山市長當選人羅偉（Daniel Lurie）3日公布了他的核心媒體與社區關係團隊名單。這支多元化的專業團隊將成為他實現選舉承諾的重要力量，專注於重建市府與市民的信任，提升行政效率，並促進各社區間的合作。

羅偉在聲明中強調：「這支團隊不僅擁有豐富的專業經驗，還對舊金山懷有深厚的熱愛。他們將成為我們與多元化社區之間的橋樑，幫助社區共同應對挑戰，實現城市真正的改變。」

本次任命的六位核心成員各具專業背景與實踐經驗，包括危機管理、數字媒體、公共事務以及多文化社區聯絡。他們的加入為市政府帶來了多角度的視野，並展現了羅偉對公平與多元的承諾。

內古斯（Nina Negusse）為媒體總監。她有10年以上的危機公關與公共事務經驗，曾在英國與美國的非營利組織及公共機構工作。她表示：「能夠參與重塑舊金山的敘事，對我來說是一份莫大的榮耀。」她的專長將用於強化市府的溝通效率，尤其是在處理緊急情況與重建市民信任方面。

蓋比萊特（Annie Gabillet）擔任媒體副總監。作為土生土長的舊金山人，她在數字媒體領域積累有豐富經驗，並在羅偉的競選活動中發揮了關鍵作用。她期待繼續利用數據與創意，幫助市政府更高效地傳遞信息。

盧瓦克（Charles Lutvak）任新聞秘書。盧瓦克曾為副總統賀錦麗和紐約市亞當斯政府服務，他的政治溝通經驗將為市政府在政策宣傳與媒體互動方面提供專業支持。他認為，舊金山是一座需要全新視角的城市。

林文傑（Kit Lam）為亞太裔社區媒體聯絡專員。作為移民社區的代表，林文傑在建立文化橋樑方面具備豐富經驗。他在羅偉競選活動中凝聚華力量，他表示：「這份使命讓我有機會更好地為社區服務。」

加西亞（Moisés García）為社區聯絡專員。他的背景融合了社會服務、文化推廣與政策倡導，並將專注於加強市府與拉丁裔及LGBTQ社區的聯繫。他表示：「我希望讓所有人都能感受到被市府重視。」

布萊克（Haakon Black）為傳播與數字助理。作為最年輕的團隊成員，布萊克展現了新一代對公共服務的熱忱。他將負責市府的數字溝通策略，目標是讓更多市民參與城市的未來建設。

此次任命展現了羅偉推動改革的決心，尤其是重建政府透明度與促進多元社區合作。他表示，希望這支團隊能為舊金山注入新的活力，共同應對當前的挑戰，從住房危機到公共安全等問題。

隨著就職日的臨近，市民對於羅偉政府的期待也在增加。這支團隊能否兌現改革承諾，將成為未來幾年檢驗其成效的重要指標。

布萊克（Haakon Black）為傳播與數字助理。（受訪者供圖）
布萊克（Haakon Black）為傳播與數字助理。（受訪者供圖）
盧瓦克（Charles Lutvak）為新聞秘書。（受訪者供圖）
盧瓦克（Charles Lutvak）為新聞秘書。（受訪者供圖）
加西亞（Moisés García）為社區聯絡專員。（受訪者供圖）
加西亞（Moisés García）為社區聯絡專員。（受訪者供圖）
蓋比萊特（Annie Gabillet）為媒體副總監。（受訪者供圖）
蓋比萊特（Annie Gabillet）為媒體副總監。（受訪者供圖）
內古斯（Nina Negusse）為媒體總監。（受訪者供圖）
內古斯（Nina Negusse）為媒體總監。（受訪者供圖）

舊金山 亞當斯 紐約市

上一則

加州今冬流感、RSV當道 專家：新冠正要開始流行

下一則

羅偉就職典禮前 邀請全體市民參與城市清潔

延伸閱讀

前華裔警官葉培恩 獲任金山首位公共安全長 統籌全市公共安全機構

前華裔警官葉培恩 獲任金山首位公共安全長 統籌全市公共安全機構
舊金山市長羅偉就職日活動 首次在華埠舉行 華裔居民：感受被重視

舊金山市長羅偉就職日活動 首次在華埠舉行 華裔居民：感受被重視
舊金山當選市長羅偉將在華埠舉行歷史性就職慶祝活動

舊金山當選市長羅偉將在華埠舉行歷史性就職慶祝活動
羅偉任命前華裔警官葉培恩為首任公共安全長

羅偉任命前華裔警官葉培恩為首任公共安全長
羅偉就職當天 將出席華埠慶祝活動 金山歷任市長首例

羅偉就職當天 將出席華埠慶祝活動 金山歷任市長首例

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
1898年的「美國訴黃金德案」裁決確立了「美國公民出生地原則」。（取自臉書）

在美出生公民權或生變 華裔黃金德案再搬上檯面

2025-01-02 12:43
勇士新援施羅德得分驟降。（記者劉先進╱攝影）

勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

2024-12-31 21:27
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

北加州最新城市山屋 房價上漲速度最快的城市之一

2024-12-28 22:11
記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

2024-12-30 21:36

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返