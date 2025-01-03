羅偉任命媒體與社區關係團隊

林文傑（Kit Lam）獲任亞太裔社區媒體聯絡專員。（受訪者供圖）

隨著就職日臨近，舊金山 市長當選人羅偉（Daniel Lurie）3日公布了他的核心媒體與社區關係團隊名單。這支多元化的專業團隊將成為他實現選舉承諾的重要力量，專注於重建市府與市民的信任，提升行政效率，並促進各社區間的合作。

羅偉在聲明中強調：「這支團隊不僅擁有豐富的專業經驗，還對舊金山懷有深厚的熱愛。他們將成為我們與多元化社區之間的橋樑，幫助社區共同應對挑戰，實現城市真正的改變。」

本次任命的六位核心成員各具專業背景與實踐經驗，包括危機管理、數字媒體、公共事務以及多文化社區聯絡。他們的加入為市政府帶來了多角度的視野，並展現了羅偉對公平與多元的承諾。

內古斯（Nina Negusse）為媒體總監。她有10年以上的危機公關與公共事務經驗，曾在英國與美國的非營利組織及公共機構工作。她表示：「能夠參與重塑舊金山的敘事，對我來說是一份莫大的榮耀。」她的專長將用於強化市府的溝通效率，尤其是在處理緊急情況與重建市民信任方面。

蓋比萊特（Annie Gabillet）擔任媒體副總監。作為土生土長的舊金山人，她在數字媒體領域積累有豐富經驗，並在羅偉的競選活動中發揮了關鍵作用。她期待繼續利用數據與創意，幫助市政府更高效地傳遞信息。

盧瓦克（Charles Lutvak）任新聞秘書。盧瓦克曾為副總統賀錦麗和紐約市 長亞當斯 政府服務，他的政治溝通經驗將為市政府在政策宣傳與媒體互動方面提供專業支持。他認為，舊金山是一座需要全新視角的城市。

林文傑（Kit Lam）為亞太裔社區媒體聯絡專員。作為移民社區的代表，林文傑在建立文化橋樑方面具備豐富經驗。他在羅偉競選活動中凝聚華力量，他表示：「這份使命讓我有機會更好地為社區服務。」

加西亞（Moisés García）為社區聯絡專員。他的背景融合了社會服務、文化推廣與政策倡導，並將專注於加強市府與拉丁裔及LGBTQ社區的聯繫。他表示：「我希望讓所有人都能感受到被市府重視。」

布萊克（Haakon Black）為傳播與數字助理。作為最年輕的團隊成員，布萊克展現了新一代對公共服務的熱忱。他將負責市府的數字溝通策略，目標是讓更多市民參與城市的未來建設。

此次任命展現了羅偉推動改革的決心，尤其是重建政府透明度與促進多元社區合作。他表示，希望這支團隊能為舊金山注入新的活力，共同應對當前的挑戰，從住房危機到公共安全等問題。