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矽谷電力推動清潔能源 推出各種返利補助計畫

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉縣即時報導
申請安裝矽谷電力充電樁有返利優惠。（記者徐蓓蓓╱攝影）
申請安裝矽谷電力充電樁有返利優惠。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷電力（Silicon Valley Power）是美國公共電力協會認證的「智能電力供應商（SEP)」，在能源效率， 分布式發電及環境保護和提供安全、可靠、低耗和永續的電力服務方面都是行業翹楚。矽谷電力認為，使用電力這樣的清潔能源，不僅是為了剩下油費，更重要的意義在於投資社區。

矽谷電力表示，一般給汽車加油的花費中只有不到10%的收益是給到本地商家。但如果用矽谷電力提供的電力來給汽車充電，因為其地方非營利機構的性質，所有的收益都會直接用於支持本地社區。具體來說會用於聖塔克拉拉縣的基礎設施，地方項目和服務等。相比一般投資人所有的企業，投資於本地社區的資金要高出20%。此外，矽谷電力的電費也屬於加州最低水平。

目前，矽谷電力面向聖塔克拉拉市居民在電動車、電磁爐、乾衣機、熱水器和電路升級方面都有多種優惠。

如果使用單車通勤想升級到電動單車的話，矽谷電力目前可以給到新電動單車價格10%，最高300元的返利。符合低收入標準的用戶還可以再多拿200元返利。返利申請要簽字，並在購買60天內提交。資金有限，會按照申請先後次序處理。

民眾如果打算開電動車的話，可以考慮矽谷電力的電動車充電站返利計畫。家庭，公寓、學校，非營利組織和商用設施都可以申請，最高可以拿到550元的返利。

如果是購買二手電動車或是可充電的混合電動車的低收入用戶，買全電車可以拿到1500元返利，買可充電混合電動車可以拿到1000元返利。符合低收入家庭能源補助計畫（LIHEAP)的用戶，有可能還能拿到再多1000元的獎金。

如果從煤氣灶和烤箱升級到電磁爐面和烤箱的話，可以返利最多750元。低收入者有可能可以拿到950元。

如果從煤氣乾衣機升級到新的高效熱泵乾衣機可以返利250元。低收入者可能可以拿到350元。升級到電力乾衣機的話可以收到最高150元返利，低收入者可能可以拿到350元。

煤氣熱泵換成電力熱泵最高返利3000元。低收入者最高能到到4000元。

此外矽谷電力用戶現在如果升級到智能電路板的話可以拿到2000元返利，低收入者可以再多拿1000元，符合LIHEAP收入資格的最多能拿到4000元。升級主電路板的安倍數也可以拿到1500元的返利，低收入者最多能拿到2500元。

低收入 矽谷 電動車

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