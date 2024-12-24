舊金山迎接聖誕季 多元活動點亮城市節日氛圍

聯合廣場梅西百貨的流浪動物領養成聖誕吸睛景點。（記者李怡╱攝影）

24日聖誕節 前的平安夜，舊金山 的各種精彩活動和節慶裝飾吸引了諸多市民與遊客，共同迎接一年中最溫馨的時刻。

本報當天走訪了解多個市中心的聖誕慶祝活動。以下活動時間多是從12月開始持續到新年假期。

位於市中心的聯合廣場滑冰場，已經成為舊金山冬季的標誌性景點之一。滑冰場周圍環繞著璀璨的燈光與巨大的聖誕樹，為滑冰者和觀賞者提供了難忘的冬日體驗。無論是與家人共度，還是朋友相聚，都是不可錯過的節日活動。連同廣場內的「冬日漫步」，市民還可以在晚間逛聖誕集市，看爵士表演以及享用多樣的路攤美食。

藝術愛好者可以前往舊金山芭蕾舞團的欣賞「核桃鉗」芭蕾舞演出。自1944年首次在美國上演後，這部經典芭蕾舞劇成為當地聖誕季的傳統之一，以其精緻的舞蹈和音樂演繹著奇幻的節日故事。今年的演出仍然在華麗的舞台設計與高水準的表演中，為觀眾帶來一場藝術盛宴。

聯合廣場的梅西百貨 節日櫥窗則在節日的溫馨中融入了公益元素。櫥窗中展示著待領養的小狗和小貓，此活動與舊金山動物保護協會合作，旨在為無家可歸的動物找到新主人，同時傳遞節日的愛心與關懷。

知名景點39號碼頭也不甘落後，以其節日裝飾、巨大的聖誕樹和現場表演吸引著遊客。無論是漫步碼頭還是參與活動，都充滿了節日的喜悅。

音樂愛好者則可以參加舊金山交響樂團的節日音樂會，享受經典的節日樂曲和專業的現場演奏，為聖誕季增添更多音樂的魅力。

科技與藝術的結合同樣成為今年聖誕季的亮點。Let’s Glow SF 光影秀在市區的標誌性建築上投射出五彩斑斕的節日圖案。這項免費的戶外活動，將舊金山的夜晚點亮，吸引了眾多市民前來觀賞並拍照留念。