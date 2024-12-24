勇士柯瑞放話施壓管理層「我拼命想贏球」

柯瑞說，比以往更想贏球。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 23日晚主場以105比111不敵印第安納溜馬，近13戰3勝10負。招牌球星柯瑞 （Stephen Curry）在接受訪問時說，無論何時，接受並承認生涯終點即將到來都是可以的。但同時給球隊施壓，「我比以前還想贏球，拼命想獲勝。」考慮到勇士西區排名第八、且時上時下的戰績。柯瑞的意思很明顯，希望球隊交易。

征戰球場16個賽季的柯瑞榮譽等身，是NBA三分記錄保持者，四次總冠軍，兩次最有價值球員（MVP），2024年又攜手詹姆斯、杜蘭特幫助美國男子籃球隊在奧運 登頂。對勝利的渴望，也非同尋常。勇士戰績卻起伏不定。

休賽期換來的射手希爾德（Buddy Hield）三分神準，一眾年輕小將對球充分施壓，打出強硬防守，開賽12勝3負，一度西區榜首。但隨著賽程深入，勇士進攻難以為繼，缺少第二得分手的弊端開始顯現。

目前希爾德手感回落地球，柯瑞狀態時冷時熱，沒有以前得分兇猛時的橫掃千軍，一度上演當場2分、全場輸掉51分給灰熊的慘劇。後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）難堪大任，進攻端毫無章法，被教頭柯爾批評要傳球給柯瑞後，一開始說，「和柯瑞打球不思考」，之後緊急澄清。新援施羅德（Dennis Schröder）還未完全融入。

球隊最近戰績下滑，柯瑞已放話想贏球。他在接受ESPN採訪，提及職業生涯接近尾聲時說，「我比以前更想贏。無論什麼時候，接受並承認終點即將到來都可以。因為這樣你才能享受當下。但我認為，你談論得越多，承認得越多，就越能感受到當下的緊迫感。」

柯瑞說，他和隊友格林（Draymond Green）正處於巔峰狀態，處在一個必須以不同方式思考比賽的局面。但如果沒有獲勝，答案就是，「怎樣才能讓我獲勝？」他強調，只有一定年限的職業生涯，「我想拼命地贏。對我有幫助的，對我們也有幫助。這是一個有趣的術語，因為人們都在說，真正的答案是什麼？我們正在努力弄清楚。」