我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前國安顧問：川普第二任期更有可能爆發重大國際危機

「上班狂人」男星罹罕病驟逝 確診到過世僅半個月

勇士柯瑞放話施壓管理層「我拼命想贏球」

記者劉先進╱舊金山即時報導
柯瑞說，比以往更想贏球。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞說，比以往更想贏球。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士23日晚主場以105比111不敵印第安納溜馬，近13戰3勝10負。招牌球星柯瑞（Stephen Curry）在接受訪問時說，無論何時，接受並承認生涯終點即將到來都是可以的。但同時給球隊施壓，「我比以前還想贏球，拼命想獲勝。」考慮到勇士西區排名第八、且時上時下的戰績。柯瑞的意思很明顯，希望球隊交易。

征戰球場16個賽季的柯瑞榮譽等身，是NBA三分記錄保持者，四次總冠軍，兩次最有價值球員（MVP），2024年又攜手詹姆斯、杜蘭特幫助美國男子籃球隊在奧運登頂。對勝利的渴望，也非同尋常。勇士戰績卻起伏不定。

休賽期換來的射手希爾德（Buddy Hield）三分神準，一眾年輕小將對球充分施壓，打出強硬防守，開賽12勝3負，一度西區榜首。但隨著賽程深入，勇士進攻難以為繼，缺少第二得分手的弊端開始顯現。

目前希爾德手感回落地球，柯瑞狀態時冷時熱，沒有以前得分兇猛時的橫掃千軍，一度上演當場2分、全場輸掉51分給灰熊的慘劇。後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）難堪大任，進攻端毫無章法，被教頭柯爾批評要傳球給柯瑞後，一開始說，「和柯瑞打球不思考」，之後緊急澄清。新援施羅德（Dennis Schröder）還未完全融入。

球隊最近戰績下滑，柯瑞已放話想贏球。他在接受ESPN採訪，提及職業生涯接近尾聲時說，「我比以前更想贏。無論什麼時候，接受並承認終點即將到來都可以。因為這樣你才能享受當下。但我認為，你談論得越多，承認得越多，就越能感受到當下的緊迫感。」

柯瑞說，他和隊友格林（Draymond Green）正處於巔峰狀態，處在一個必須以不同方式思考比賽的局面。但如果沒有獲勝，答案就是，「怎樣才能讓我獲勝？」他強調，只有一定年限的職業生涯，「我想拼命地贏。對我有幫助的，對我們也有幫助。這是一個有趣的術語，因為人們都在說，真正的答案是什麼？我們正在努力弄清楚。」

柯瑞給管理層施壓的意圖明顯，勇士可能迎來大交易。本報記者觀察到，就在23日晚的比賽現場，多個球隊球探到場。這通常是交易的信號。多家媒體報導，球隊對交易年輕球員持開放態度。球隊管理層正在尋找一位可以與柯瑞和格林搭檔的明星球員，也許可以接過火炬。

新援施羅德還在適應中。（記者劉先進╱攝影）
新援施羅德還在適應中。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞說，比以往更想贏球。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞說，比以往更想贏球。（記者劉先進╱攝影）
圖為勇士中鋒戴維斯（Trayce Jackson-Davis）扣籃。（記者劉先進...
圖為勇士中鋒戴維斯（Trayce Jackson-Davis）扣籃。（記者劉先進╱攝影）
勇士射手希爾德最近手感回落。（記者劉先進╱攝影）
勇士射手希爾德最近手感回落。（記者劉先進╱攝影）

柯瑞 勇士 奧運

上一則

聖荷西星巴克門店平安夜加入全美門店罷工

延伸閱讀

NBA／柯瑞又失準「只拿10分」溜馬退勇士奪5連勝

NBA／柯瑞又失準「只拿10分」溜馬退勇士奪5連勝
NBA／送球迷球鞋被「攔截」柯瑞超火大喊：還給他

NBA／送球迷球鞋被「攔截」柯瑞超火大喊：還給他
NBA／柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼

NBA／柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼
NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊
NBA／唐西奇45分大三元 壓下柯瑞7記三分彈 獨行俠飆分秀退勇士

NBA／唐西奇45分大三元 壓下柯瑞7記三分彈 獨行俠飆分秀退勇士

熱門新聞

聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

2024-12-20 14:57
密爾比達一處公寓發現四名家庭成員死亡。（Facebook圖片）

密爾比達公寓發現四名家庭成員死亡

2024-12-19 22:54
考慮到川普即將上任總統，預計會嚴卡留學生的簽證，不少華人未來面簽將考慮去歐洲等國家，避免不必要的麻煩。（記者劉先進／攝影）

華人回國續簽H-1B說錯工作經歷 遭當場拒簽滯留1.5個月

2024-12-19 01:20
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19

超人氣

更多 >
陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了
好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦

好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦
隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年「惡婆婆」罵名

隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年「惡婆婆」罵名
政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了
CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」