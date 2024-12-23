舊金山酒店業92天罷工即將結束 希爾頓同意新勞工合同

罷工工人在酒店門前支起帳篷，日夜連續敲打鐵桶製造噪音，並拉起橫幅示威。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 希爾頓酒店23日晚與罷工 工人達成新的勞工 協議，加之萬豪和凱悅酒店在上周也與勞工組織和解，歷時92天的酒店業大罷工即將迎來結束。

工會Unite Here Local 2在24日晚會對協議最終表決。

根據與萬豪和凱悅酒店的協議，只要酒店同意保留健康保險、薪資上漲、加強對人力不足而加班的保護等條件，工會便會毫無例外地簽署新協議。根據工會的說法，希爾頓給出的勞工協議有著相同的保證。

舊金山最大的幾家酒店在罷工高峰時，曾有2500名工人參與。但在上周數家酒店妥協後，本周僅剩下650名舊金山聯合廣場希爾頓酒店的工人罷工。

酒店業罷工的解決一定程度上解決了舊金山旅遊業的燃眉之急，在2025年年初將有兩項大型會議來到舊金山，分別是J.P. Morgan醫療保健大會，是頂級醫療保健主管、投資人和研究者的聚會。緊接著便是2月在大通中心舉行的NBA全明星周末。

若是訪客在下榻酒店聽到罷工工人敲鑼打鼓的罷工遊行、不合標準的服務，將是對舊金山市酒店業和旅遊業的進一步打擊。

旅遊業領袖希望，舊金山在經過今年會議預定和休閒旅遊的長期疲軟後，在新的一年能夠有強勢反彈。同時國際旅遊，尤其是來自中國的旅客，仍然遠遠低於疫情前水平。

「舊金山酒店業工人堅不可摧。」Unite Here Local 2總裁Lizzy Tapia在一份聲明中表示。「希爾頓、凱悅和萬豪的員工拒絕放棄醫療保險。我們在罷工前線的表現證明我們不怕艱苦的戰鬥。」