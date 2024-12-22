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灣區大橋過橋費將漲到近11元 駕車族喊「壓力大」

記者李怡╱舊金山即時報導
圖為舊金山通往東灣的海灣大橋。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山通往東灣的海灣大橋。（記者李怡╱攝影）

灣區駕車族最近收到一個壞消息。未來五年內，灣區大橋過橋費將漲到接近11元。灣區收費管理局（Bay Area Toll Authority）剛剛投票通過了一項調漲計畫，從2026年起，每年逐步調漲，最終在2030年漲到10.50元。

這一消息迅速引發了廣泛關注，特別是對於每天穿越大橋的通勤族來說，更是不小打擊。

「我們每天都要過橋。光算過橋費，一個月就要多花不少錢，這簡直是給上班族再加一層壓力，」住在東灣，每天開車到舊金山上班的華裔居民Elily Chang說，她計算了一下，從2026年開始，每年都要多花至少幾百元，「現在油價這麼高，再加上過橋費，我都在想是不是該搬家了。」

同樣心情沉重的還有商業運輸司機。經常跑長途的司機馮輝表示：「我們開貨車，費用比普通車更高。現在的生意已經不容易做，這些調漲就像壓在我們肩上的最後一根稻草。」

也有一些駕車族能夠理解這次漲價的必要性。「大橋是公共資產，需要維護才能安全使用，」來自南灣的通勤者趙川三表示，「雖然不開心，但如果真的是用來修橋，還是能接受的。」

趙川三也強調：「政府應該更加透明，告訴我們這些錢到底怎麼用。如果只是收錢，卻看不到明顯的改善，這肯定會讓人更不滿。」

從7元漲到10.50元，對於每周5天通勤的大橋使用者來說，意味著每月光過橋費就接近200元。這還不包括油費和其他日常開銷。批評者認為，這樣的負擔會讓更多人考慮搬離灣區，進一步加劇市區空置率和經濟壓力。

灣區 油價 投票

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