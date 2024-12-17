舊金山三大必訪聖誕裝飾地點

Fairmont酒店大堂內的聖誕樹吸引諸多民眾到訪拍照。（記者李怡╱攝影）

每年聖誕季，舊金山 搖身一變成為冬日仙境，各處都布滿了璀璨的節日裝飾與歡樂氣氛。其中三處具代表性的聖誕裝飾地點，值得到場體驗。

聯合廣場（Union Square）是舊金山聖誕慶祝活動的中心，每年都吸引著眾多遊客。廣場的焦點是那棵高達近80呎的巨型聖誕樹，上面掛滿了數千盞閃爍的燈光和華麗的裝飾品。樹周圍還設有滑冰場和梅西百貨 （Macy’s）的假日櫥窗展示，展現出創意滿滿又溫馨的設計。

此外，廣場還會舉辦現場表演、聖誕頌歌及節日市集，是當地居民和遊客必訪的熱門景點。

位於諾布山（Nob Hill）的 Fairmont San Francisco 酒店，是舊金山最著名的地標之一，每年聖誕季都以其令人驚艷的裝飾成為節日亮點，吸引無數遊客和當地居民前來參觀，體驗節日的魔幻氛圍。

Fairmont 酒店最具代表性的聖誕裝飾便是那座壯觀的巨型薑餅屋。這座薑餅屋高兩層，完全由真正的薑餅、糖霜和糖果打造，充滿童話般的魅力。

Fairmont 酒店對面的 Huntington Park，在聖誕季節成為充滿節日氣氛的戶外景點，為當地居民和遊客帶來溫馨而歡樂的節日體驗。這座歷史悠久的公園坐落於華麗的格雷斯大教堂（Grace Cathedral）旁邊，節日期間的裝飾和活動更讓其魅力倍增。