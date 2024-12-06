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鄧金斯蟹捕撈季又延遲 12月31日才開放

編譯組／即時報導
鄧金斯蟹季又要延遲， 現在至少要到12月31日才能開放商業捕撈。（取自Pexels）
鄧金斯蟹季又要延遲， 現在至少要到12月31日才能開放商業捕撈。（取自Pexels）

2025年的新年狂歡能吃到新鮮的加州鄧金斯蟹（Dungeness crab）嗎？看起來不太可能。

據「信使報」（Mercury News）報導，加州漁獵廳（California Department of Fish and Wildlife）6日下令再次延遲鄧金斯蟹的商業捕撈季節，這是今年至今第三次宣布延遲。

廳長博納姆（Charlton H. Bonham）宣布，經過本周的評估，官員們確定，從蒙多西諾縣（Mendocino County）向南到墨西哥（Mexico）邊境的大部分沿海水域，遷徙的鯨魚被螃蟹漁具纏住的風險仍然很高。

這次延期為鯨魚安全前往冬季繁殖地留出了更多時間。

CDFW 官員已將另一次評估安排在12月15日這一周，如果有足夠多的鯨魚南遷，這將給捕蟹人足夠的時間布網，以迎接12月31日的捕撈季。

2023-24 年的商業捕撈季在 2023 年根本沒有開始，不過休閒捕蟹被允許提前開始。漁民們於 2024 年 1 月 18 日將第一批蟹籠運上來，捕撈季於 4 月 8 日提前結束。

該州的決定是在與漁業代表、環保組織和科學家協商後做出的。

非營利性保護組織 Oceana 的科學家謝斯特（Geoff Shester）是這些討論的參與者之一，根據他的說法，今年到目前為止，已經有四起鯨魚被商業設備纏住的確診案例，其他幾起案例也懷疑是殘留漁具造成的。謝斯特說，整個西海岸的數字是過去六年來最高的。

Oceana和其他保護主義者鼓勵使用無繩漁具，而不是傳統的垂直釣線。

傳統上，商業捕撈季節從11月15日開始，而休閒捕撈季節通常比這更早。自 2015 年以來，海灣地區除一次商業捕撈季外，其他捕撈季均被延遲。一種毒素多莫西酸（Domoic Acid）會讓吃了有毒螃蟹的人感到噁心，這種毒素破壞了北加州 2015-2016 年的商業捕撈季，並導致其他年份的捕撈季延遲。

加州 邊境 墨西哥

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