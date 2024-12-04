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亞太裔健康聯盟獲10萬元捐贈 幫助華人快速獲取醫療

記者王子涵╱舊金山即時報導
亞太裔健康聯盟（AHC）4日在安老自助處邵逸夫爵士夫人康樂中心，舉行支票頒贈儀式。（記者王子涵╱攝影）
亞太裔健康聯盟（AHC）4日在安老自助處邵逸夫爵士夫人康樂中心，舉行支票頒贈儀式。（記者王子涵╱攝影）

亞太裔健康聯盟（AHC）4日在安老自助處邵逸夫爵士夫人康樂中心舉行支票頒贈儀式，以感謝舊金山加大醫學院（UCSF）聖方濟各紀念醫院╱聖瑪麗醫療中心所資助的10萬元。捐款源於「社區健康改善撥款計畫」，用於在新一年繼續支持AHC的社區服務，以促進舊金山華人社區的整體健康，並改善民眾獲得高治療醫療保健的機會。

AHC由安老自助處（Self-Help for Elderly）、金門女子公寓╱亞洲婦女服務中心和華埠男青年會（Chinatown YMCA）三大機構組成，致力於改善兒童、青年和長者的健康狀況及減少華埠社區及鄰社的健康差距，包括剛出院人士的專屬護理計畫、病例管理、雙語醫療保健諮詢、提供社區活動及服務等，主要幫持單語人士。

安老自助處行政總監鐘月娟表示，這筆捐款將繼續支持AHC在社區的工作，通過提供護理、資源和過渡性住房來觸及生命，改善身心健康。

UCSF聖方濟各紀念醫院╱聖瑪麗醫療中心公共關係及義工服務主任Mitra表示，得益於如AHC等社區夥伴的基層服務，才能引導單語種患者在複雜的醫療系統中，找到優質的醫療保健資源，並將文化敏感的服務延伸到醫院之外。「通過與收到民眾信賴的社區組織合作，我們可以擴大對華人社區弱勢成員的真切關懷。」

金門女子公寓╱亞洲婦女服務中心行政主任陳榮光說：「金門很高興作為AHC聯盟的一份子，為弱勢群體供應所需的服務及資源。我們可以為剛出院而行動不便的人士安排過渡性住房服務，並提供心理健康評估，諮詢，和轉介服務。」

華埠男青年會行政主任朱啟榮表示：「我們很榮幸得到社區的信任，為華埠的無數家庭服務是一種榮幸。我們將繼續幫助兒童，青年，長者，和家庭過上更全面及健康的生活。」

亞太裔健康聯盟（AHC）4日在安老自助處邵逸夫爵士夫人康樂中心，舉行支票頒贈儀式...
亞太裔健康聯盟（AHC）4日在安老自助處邵逸夫爵士夫人康樂中心，舉行支票頒贈儀式。（記者王子涵╱攝影）

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