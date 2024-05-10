G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

國家海洋與大氣署NOAA於10上午宣布，一波超強的太陽風暴於當天下午抵達地球，北加 灣區從10日晚間起可能有兩三個晚上可以看到北極光。由於這是很罕見的情況，有些加州 的觀星迷準備不睡覺來欣賞，專家表示要把高功能手機帶在身邊。

極光(aurora)的俗名叫北極光(northern lights)，國家地理雜誌上刊出的北極光照片，大多是綠色的光系，這種現象多半只有在緯度很高的地區才見得到。NOAA指出，這一波地磁風暴(geomagnetic storm)非常強，達到G4的層級，從2005年以來這是第一次發生G4的地磁風暴。

舊金山 是在北緯37.77度，要看到極光是百年一次的事件，而且即使出現，光色也會相當黯淡，因此天文專家呼籲市民把好手機帶在身邊，人眼看不出的極光，手機的相機卻可能照得到。另外，在北加州看到的極光，不會是綠色的，應該是暗紅色的，這種低緯度出現的叫做紅極光(red aurora)。

位於舊金山半島接近最北端的加州科學院(California Academy of Sciences)莫里森行星館(Morrison Planetarium)，每當有重大天文現象發生的時候，就是民眾喜歡聚集的地點，畢竟這裡有專家可以解說狀況，還有超高倍數的天文望遠鏡和尖端設備，把偵測到的景象投放在圓頂上，觀眾坐在位子上仰頭就可清晰地欣賞。

該館的資深總監懷亞特(Ryan Wyatt)表示，他在舊金山住了17年，10日晚間出現極光的可能性是最高的一次。最適合觀賞的時間是10晚間11時到11日凌晨2時，最好是到郊外沒有燈光干擾的地方去欣賞。11日和12日的深夜可能也能看到，但機會比較小。

強烈的太陽風暴可能造成危害，譬如會干擾或阻斷衛星與無線電通訊，有時候甚至會干擾供電系統與太空船的運作。太陽風暴產生的電場(electric fields)會在輸電線上傳送，造成熱點(hot spots)或其他的問題，有可能出現停電(blackouts)，所幸10日發稿時並沒有這樣的問題。