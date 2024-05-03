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聖荷西資助小企業開快閃店 為市中心添活力

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
3日上午，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、市議員托雷斯（Omar Torres）、聖荷西市中心協會（San Jose Downtown Association）與店主們一起為Paseo de San Antoni步行街的五家新快閃店剪綵。（記者葛歆睿 / 攝影）
3日上午，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、市議員托雷斯（Omar Torres）、聖荷西市中心協會（San Jose Downtown Association）與店主們一起為Paseo de San Antoni步行街的五家新快閃店剪綵。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西市店面啟用（ The Storefront Activation）計劃的資助下，五家快閃店入駐市中心商業步行街Paseo de San Antoni的兩個已經空置數年的店面。官員們表示，將會繼續用這種創新模式讓更多空置的商業空間得到利用，以提高市中心安全性和活力。

3日（周五）上午，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、市議員托雷斯（Omar Torres）、聖荷西市中心協會（San Jose Downtown Association）與店主們一起為新店剪綵。

「快閃零售計畫填補了市中心重要走廊的空置店鋪，」馬漢說，「 我們在兩個店面迎來了五家新企業，所有企業由多元文化背景的女性擁有，提供突出我們城市獨特活力和個性的零售體驗。」

位於Paseo de San Antoni 112號的Sueños有1500平方呎的零售空間，由三個充滿拉丁風情的品牌La Paloma Imports、MiGi Cera Candles和Cositas Contreras組成。它們在產品上互補，提供蠟燭、特色家居用品、裝飾品、服裝和配件。在街道另一側的115號，2000平方呎的零售空間一半由水晶店Bad Witch Crystals佔據，另一半則是銷售植物及相關用品的Plant Slut。

店面啟用計畫在去年的市長三月預算中提出並獲得市議會批准，由聖荷西市經濟發展部和文化事務部（Economic Development Department and Cultural Affairs）與專門從事快閃零售規劃、零售店面項目和零售啟動諮詢的公司MOMENT合作牽頭，透過提供可負擔的基於百分比的租金條款、空間改善補助金和行銷活動，降低當地創意小型企業在市中心開設零售店面的門檻。

據馬漢稱，該計畫的目的是為處於創業初期的小企業提供支持，盡可能減少進入門檻，以便他們能夠檢驗自己的想法，學習和適應，實現自給自足，完全自給自足，並發展業務。

馬漢說，聖荷西市中心復甦的速度比加州其他城市的市中心都要快。在過去一年中，空置店面從近80個減少至不到70個。市府將繼續為小企業主和居民創造機會，關注店面激活補助金。他還透露，快閃零售店的數字很快就會擴大到11家，分佈在4個店面。

根據MOMENT網站上的訊息，計劃參與者簽訂為期一年的租約，在此期間他們可以開店，建立，完善營運計劃，並評估長期經營的可行性。 在初始租賃期限結束時，他們將有機會長期租賃該店面空間。

3日上午，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、市議員托雷斯（Omar Tor...
3日上午，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、市議員托雷斯（Omar Torres）、聖荷西市中心協會（San Jose Downtown Association）與店主們一起為Paseo de San Antoni步行街的五家新快閃店剪綵。（記者葛歆睿 / 攝影）
Paseo de San Antoni 115號有2000平方呎的零售空間，其中...
Paseo de San Antoni 115號有2000平方呎的零售空間，其中一半是水晶店Bad Witch Crystals。（記者葛歆睿 / 攝影）
Paseo de San Antoni 115號的另一半是銷售植物及相關用品的P...
Paseo de San Antoni 115號的另一半是銷售植物及相關用品的Plant Slut。（記者葛歆睿 / 攝影）
在聖荷西市店面啟用計劃的資助下，五家快閃店入駐市中心商業步行街Paseo de ...
在聖荷西市店面啟用計劃的資助下，五家快閃店入駐市中心商業步行街Paseo de San Antoni的兩個已經空置數年的店面。（記者葛歆睿 / 攝影）
位於Paseo de San Antoni 112號的Sueños有1500平方...
位於Paseo de San Antoni 112號的Sueños有1500平方呎的零售空間，由三個充滿拉丁風情的品牌La Paloma Imports、MiGi Cera Candles和Cositas Contreras組成。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 加州 租金

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