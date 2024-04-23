修車到底要不要找官方服務？華人經歷各不同。(Barthelemy de Mazenod / Unsplash)

東灣華人 俞女士周末發現自己的特斯拉 輪胎漏氣，因為對方周末沒有服務，自己又急著用車，就聯繫了鄰近的一家修車行。本來是想節省時間，沒想到卻費時費錢。

俞女士分享，當時她擔心對方沒有特斯拉輪胎，還特意提前確認。連保險公司的人也說她很幸運，因為一般修車行都不會有特斯拉輪胎的。結果下午車行突然打電話給她，說要換四個輪胎，不能只換一個。

俞女士十分不解，和對方理論道：「換兩個輪胎我是知道的，但是換四個沒有必要吧。」結果車行說：「這是我們的規矩，要換就換四個。」而且價格是500元一個輪胎，再加上服務費，費用總計要3000元。

更讓俞女士無語的是，車行對她說，輪胎需要預定，而且因為要換四個胎，要到下周二才可以幫她換。俞女士提出異議，結果對方態度很強硬，讓她馬上把車拖走，要不就付3000元修車。

俞女士考慮再三，還是決定再花150元請拖車公司把車拖了回來。然後又約了特斯拉服務周一來換胎。最後換好兩個輪胎，總共花費900多刀。

俞女士決，定以後如果車子再出什麼問題，即使先花錢租車來用，都要找官方的服務來修。

南灣華人孫女士的經歷卻和俞女士正好相反。她送小孩上興趣班的時候，豐田 普銳斯的左後方不慎在倒車時撞倒牆壁，一塊車體彈開。她送完小孩就開到豐田維修點想修車。對方人員將她領到一位白人大媽評估員處。

這位評估員先仔細詢問了事件的經過，然後圍繞車子仔細檢查了一番，還拍了好幾張照片，又仔細打量了孫女士的穿著，最後給孫女士開出一張4000元左右的帳單。孫女士原本認為只是百元之內就可以搞定的小問題，「畢竟只是一小塊車體稍微彈開一點啊。」

拿著天價帳單的孫女士，走到車尾看了半天，怎麼也說服不了自己付這個錢。情急之下，她試著自己用手把彈出的車體往回推，沒想到居然一下子就成功地復位了。

孫女士就這樣避免了4000元的帳單，而且這個復位的部分至今也沒再出現過什麼問題。