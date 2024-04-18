舊金山中華藝術學會42周年會員聯展4/20展出

中華民國僑務顧問陳惠香（左）及郭利成（中）夫妻與舊金山中華藝術學會理事張培椿（右）合影。（記者江碩涵／攝影）

「傳承開拓—舊金山 中華藝術學會會員作品展」將於4月20日下午2時在「硅谷亞洲藝術中心」開幕，將展出53位舊金山藝術學會會員的作品，包括畫會監事歐豪年以及理士長簡國藩的畫作，能展現藝術家自身潛能的發展、大自然與宇宙神秘性的探索，並融入當代性，將是一場藝術饗宴，展期至5月1日。

舊金山中華藝術學會理事張培椿表示，舊金山中華藝術學會是1982年由早期創辦人之一黃磊生、原會長孫以仁、張紹截的努力下成立，由一批情趣相投、各領風騷的書畫家、詩詞愛好者抱團取暖，致力於弘揚中華文化，促進中西文化的互相瞭解和交流，每年舉辦會員作品聯展，藉以相互切磋、觀摩和學習，提升創作水準。

他表示，書畫藝術是中華傳統文化的精髓所在，融合了自古以來中國文人對於自然、社會及其與之相關的政治、哲學、宗教、道德、文藝等各方面的認識，如此豐富燦爛的文化性與藝術性在40年前美國舊金山灣區 落地生根、開花結果。

隨著藝術市場的活絡，商業利益淡化了集體理想的追求，而各種展示空間的落成使用，也增加了個人展出的機會。「畫會時代」的黃金歲月似乎已今非昔比，然而「舊金山中華藝術學會」成立至今已42年，卻能不斷引進新血以維持團體的活力，屹立不搖地成為舊金山灣區藝壇舉足輕重的一股力量。

同為舊金山中華藝術學會成員的中華民國 僑務顧問陳惠香（Christine Chen）及郭利成（Lichen Kuo）夫妻也將於此展覽，展出畫作。

張培椿表示，藝術有純粹的本質屬性，當觀眾鑑賞海量作品後，就會懂得真正的藝術魅力何在，希望藉由此展覽，除舊迎新，也願與同道交流切磋並向社會報告，聚一波探索方向各不同，但為尋求藝術夢想勇於攀登的師友，互通研習、創新精進、砥礪躬行。

展期：4月20日至5月1日