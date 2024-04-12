警方假扮12歲女孩 逮捕巴洛阿圖性犯罪嫌疑人

現年67歲的巴洛阿圖居民溫茲勞（Robert Kinney Wenzlau）在一起跨州網路兒童剝削案的調查後被捕。（巴洛阿圖警方提供）

巴洛阿圖一名居民在一起跨州網路兒童剝削案的調查後被捕。

2024年3月5日，巴洛阿圖警察局收到來自喬治亞州 伯克縣警察局和喬治亞州調查局向警報。 他們報告稱，一名居住在巴洛阿圖的男性嫌疑人一直透過匿名應用程式，與喬治亞州一名臥底警官假扮的12歲女孩互動。嫌疑人自稱55歲，並提供了他的手機號碼，然後用它警官發送了自拍照和兒童性虐待內容。

在後續調查中，巴洛阿圖的偵探們透過手機號碼追蹤到一名67歲的帕洛阿爾托居民。偵探們在同一個應用程式上設立了一個臥底帳戶，並同樣冒充12歲女孩。嫌疑人主動與臥底偵探聯繫並通信。幾天來，嫌疑人向臥底偵探索要露骨圖片、發送露骨內容，並計劃進行面對面的性活動，但是見面沒有發生。

聖他克拉拉縣地檢處對嫌疑人提出四項重罪指控和一項輕罪指控。重罪指控包括：意圖實施性犯罪而聯繫未成年人、試圖對14歲以下兒童進行猥褻行為、擁有露骨內容、以及向被認為是未成年人的人發送有害內容。輕罪是因為計劃與一名被認為有猥褻行為的未成年人會面。

4月8日，聖他克拉拉縣高等法院法官簽署了對嫌疑人的逮捕令。犯罪嫌疑人溫茲勞（Robert Kinney Wenzlau），現年67歲，於4月11日在Dana Avenue的家中被捕。警方在他的家中執行了搜查令，以尋找相關犯罪證據。溫茲勞是巴洛阿圖雨水管理監督委員會（Stormwater Management Oversight Committee）的成員，目前被關押在聖他克拉拉縣主監獄 。

由於調查仍在進行中，警方尚未披露溫茲勞使用的是哪一款應用程式。

警方懷疑可能還有其他受害者，並鼓勵任何自認為可能是溫茲勞受害者的人與巴洛阿圖警察局聯繫，電話：6503292413。 並建議家長訪問矽谷 針對兒童網路犯罪特別工作小組計畫網站：www.svicac.org，以了解兒童上網安全的資訊。