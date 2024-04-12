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警方假扮12歲女孩 逮捕巴洛阿圖性犯罪嫌疑人

記者葛歆睿 / 巴洛阿圖即時報導
現年67歲的巴洛阿圖居民溫茲勞（Robert Kinney Wenzlau）在一起跨州網路兒童剝削案的調查後被捕。（巴洛阿圖警方提供）
現年67歲的巴洛阿圖居民溫茲勞（Robert Kinney Wenzlau）在一起跨州網路兒童剝削案的調查後被捕。（巴洛阿圖警方提供）

巴洛阿圖一名居民在一起跨州網路兒童剝削案的調查後被捕。

2024年3月5日，巴洛阿圖警察局收到來自喬治亞州伯克縣警察局和喬治亞州調查局向警報。 他們報告稱，一名居住在巴洛阿圖的男性嫌疑人一直透過匿名應用程式，與喬治亞州一名臥底警官假扮的12歲女孩互動。嫌疑人自稱55歲，並提供了他的手機號碼，然後用它警官發送了自拍照和兒童性虐待內容。

在後續調查中，巴洛阿圖的偵探們透過手機號碼追蹤到一名67歲的帕洛阿爾托居民。偵探們在同一個應用程式上設立了一個臥底帳戶，並同樣冒充12歲女孩。嫌疑人主動與臥底偵探聯繫並通信。幾天來，嫌疑人向臥底偵探索要露骨圖片、發送露骨內容，並計劃進行面對面的性活動，但是見面沒有發生。

聖他克拉拉縣地檢處對嫌疑人提出四項重罪指控和一項輕罪指控。重罪指控包括：意圖實施性犯罪而聯繫未成年人、試圖對14歲以下兒童進行猥褻行為、擁有露骨內容、以及向被認為是未成年人的人發送有害內容。輕罪是因為計劃與一名被認為有猥褻行為的未成年人會面。

4月8日，聖他克拉拉縣高等法院法官簽署了對嫌疑人的逮捕令。犯罪嫌疑人溫茲勞（Robert Kinney Wenzlau），現年67歲，於4月11日在Dana Avenue的家中被捕。警方在他的家中執行了搜查令，以尋找相關犯罪證據。溫茲勞是巴洛阿圖雨水管理監督委員會（Stormwater Management Oversight Committee）的成員，目前被關押在聖他克拉拉縣主監獄

由於調查仍在進行中，警方尚未披露溫茲勞使用的是哪一款應用程式。

警方懷疑可能還有其他受害者，並鼓勵任何自認為可能是溫茲勞受害者的人與巴洛阿圖警察局聯繫，電話：6503292413。 並建議家長訪問矽谷針對兒童網路犯罪特別工作小組計畫網站：www.svicac.org，以了解兒童上網安全的資訊。

喬治亞州 矽谷 監獄

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