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洛斯阿圖高檔麵包店驚現中式麵點

記者徐蓓蓓╱洛斯阿圖即時報導
櫃檯一側還陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓攝影）
櫃檯一側還陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓攝影）

記者近日偶然發現，矽谷西端洛斯阿圖市中心的一家高檔麵包店，開始出售豬肉大包和韭菜盒子這樣道地的中華美食，在當地可謂是一樁新鮮事。

洛斯阿圖市以高生活水平與房價昂貴著稱，是本地政要和富商聚居的地帶。拜登總統最近一次訪問灣區也在這裡舉辦過籌款活動。它具有歐洲小鎮風情的市中心各類餐廳鱗次櫛比，但鮮見中餐館。

這家位於洛斯阿圖市中心的高檔麵包店的玻璃櫥窗內，擺滿了舊金山灣區特產的各類酸種麵包、歐式佛卡夏麵包、辮子麵包以及法式長棍三明治等。如今櫃檯一側還陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子，標牌還用英文詳細標註了餡料。旁邊另有三種不同餡料的餡餅陳列，分別是雞肉香菇餡、豆腐香菇餡還有豬肉大蝦餡。

包子的英文標牌除了說明有豬肉和白蘿蔔之外，還特地說明是煎包。韭菜盒子則寫明配料有韭菜、雞蛋和粉絲。

記者詢問店員得知，這家店的店主是一位華人，生產的廚房位於不遠處的蒙洛公園市。最初只是生產灣區常見的酸種麵包，後來店主突發靈感，用做麵包的麵糰來做起華人常吃的包子、餡餅和韭菜盒子。沒想到非常受歡迎。

據店員說，來購買的人群非常多樣化。很多人是來買一個當午飯吃。也有非常喜歡的人每次要買很多，用盒子裝回去。放在冰箱保存，慢慢吃。他自己也很喜歡吃，覺得餡料特別有滋味。

麵包店的玻璃櫥窗內擺滿了舊金山灣區特產的各類酸種麵包、歐式佛卡夏麵包、辮子麵包以...
麵包店的玻璃櫥窗內擺滿了舊金山灣區特產的各類酸種麵包、歐式佛卡夏麵包、辮子麵包以及法式長棍三明治等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區 華人 餡料

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