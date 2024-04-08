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屋崙機場新名稱若有「舊金山灣」金山市府威脅將提起訴訟

記者王子涵╱舊金山即時報導
舊金山市府律師邱信福致信給屋崙港口委員會，稱屋崙機場使用「舊金山」一詞侵犯了舊金山國際機場（SFO）的商標權。（市府律師辦公室提供）
舊金山市府律師邱信福致信給屋崙港口委員會，稱屋崙機場使用「舊金山」一詞侵犯了舊金山國際機場（SFO）的商標權。（市府律師辦公室提供）

舊金山市府8日威脅將不惜提起法律訴訟，阻止屋崙港口委員會將「舊金山灣」等詞語加入到屋崙機場的新名稱里。屋崙機場的更名提議是為了吸引遊客，增加屋崙的地理辨識度，但舊金山市府認為，這會給遊客帶來巨大的誤導和不便。

市府律師邱信福（David Chiu）發表聲明指出，更名提議考慮不周。他致信給屋崙港口委員會，稱屋崙機場使用「舊金山」一詞，侵犯了舊金山國際機場（SFO）的商標權。屋崙港口委員會將於本周四下午對更名提案進行表決，更名後機場代碼OAK將保持不變。

屋崙機場目前的正式名稱是「大都會屋崙國際機場」（Metropolitan Oakland International Airport）。屋崙港口局委員長萊斯利（Barbara Leslie）表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客，都不知道屋崙位於舊金山灣區。在名字中添加「舊金山灣」將有助於旅客提高對機場的地理認知度，幫助機場打入新市場並取得成功，同時航空公司也將願意增加飛往屋崙的航班。

邱信福表示，舊金山市府希望整個灣區的旅遊業蓬勃發展，為遊客提供更多服務。但屋崙機場更名提案既不合法，也不實際。如果屋崙繼續推進這項提案，舊金山將採取法律行動，防止商標被濫用。

市府律師辦公室發言人科瓦特（Jen Kwar）t表示，舊金山擁有兩個商標，包括舊金山國際機場，以及其標誌和設計。「我們很確定的是，屋崙機場新名稱的提議將侵犯這些商標。」

舊金山市府與SFO一致認為，更名計畫是有意讓不熟悉灣區地理的旅客混淆，從而分流，讓遊客誤以為OAK與SFO有業務關係。新的名稱將給國際旅客，尤其是不會說英語的旅客帶來挑戰。

根據市府律師提供的資料，SFO於1927年開始運營，期間的大部分時間都是用「舊金山機場」或「舊金山國際機場」的名稱。

自2012年以來，舊金山還擁有「舊金山國際機場」的聯邦商標註冊權，其商標首次在1954年使用。

嚴格的說，SFO並不位於舊金山市，而是橫跨聖馬刁縣的南舊金山、聖布魯諾和密爾布瑞三市之間。從屋崙機場開車到達舊金山市中心的車程，要比從舊金山國際機場出發的車程還要短幾哩。

屋崙機場新名稱擬冠加「舊金山灣」，遭舊金山國際機場委員會聲明反對。（屋崙國際機場...
屋崙機場新名稱擬冠加「舊金山灣」，遭舊金山國際機場委員會聲明反對。（屋崙國際機場提供）
屋崙港口局委員長萊斯利表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客都不知...
屋崙港口局委員長萊斯利表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客都不知道屋崙位於舊金山灣區。（港口委員會提供）

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