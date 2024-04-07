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矽谷山景城兩童走失

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
CHP在社媒平台發佈的警訊。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
CHP在社媒平台發佈的警訊。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

據NBC新聞報導，加州公路巡警（CHP)6日發布「危險失蹤警訊（Endangered Missing Advisory）」，相信有兩名男童被他們的母親帶走。這一全州範圍內的警訊是CHP代表矽谷山景城警局發出的。警方認為38歲的Taylor Wu開著一輛福特銳際SUV帶走了她9歲的兒子Daniel Wu和4歲的兒子David Wu。

山景城警監內爾森（Scott Nelson)通過電郵確認：「Taylor Wu是兩個男孩的母親，並且和兩個男孩一同失蹤了。」

CHP在聲明中表示兩個孩子最後一次被看到是當日下午1時30分在山景城一處居民區。涉事藍色SUV掛著密蘇里州的拍照，號碼是VB9V1W。目前還不清楚密蘇里州方面是否會參與尋找兩個孩子。

發布「危險失蹤警訊」可以在引起關注的同時，避免發布「安珀警報（Amber Alert)」所帶來的不必要緊張。「安珀警報」通常表明最近被綁架的孩子面臨迫在眉睫的危險。

警方目前還沒有表示兩個男孩目前面臨任何具體的危險，雖然他們總體的安全已經引起關注。

CHP在社媒平台X發佈的警訊特別提到了山景城所在的聖他克拉拉縣；同時還提到了洛杉磯縣，但並未說明原因。

Daniel 身高4呎11吋，體重67磅；David身高3呎，體重40磅。他們的母親身高5呎10吋，體重176磅。

警方透露兩個男孩的父親名叫Jialiang Wu。他並未失蹤。目前還不清楚夫妻兩人是否離婚、疏遠或是在兩個男孩的監護權方面有分歧。

任何見到涉事母親和孩子的人都請立刻撥打911電話。

兩個孩子最後被看到的地點。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
兩個孩子最後被看到的地點。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

密蘇里州 SUV 加州

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