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北加台灣工商會年度慈善晚宴 灣區政商名流雲集

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣即時報導
北加州台灣工商會慈善晚宴與會嘉賓。（記者徐蓓蓓／攝影）
北加州台灣工商會慈善晚宴與會嘉賓。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州台灣工商會長王若衣3日帶領第36屆理事團隊及第19屆的青商會在聖他克拉拉市萬豪酒店舉辦了一年一度的慈善晚宴。現場有300多位嘉賓到場，鴻海集團首席電動車自動化營運長蔡啟庚發表自動化與人工智能主題的演講。

慈善晚宴的重頭戲，由會長王若衣代表向史丹福兒童醫院（Lucile Packard Children's Hospital Stanford）、Standup for Kids和華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs），分別捐出今年所募得款項支票。

此外還有商展、美酒佳餚、音樂及舞蹈表演和慈善募款抽獎活動，駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、世界台商聯合總會名譽總會長暨僑務諮詢委員林貴香、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長暨僑務委員吳怡明、及十多位北加州台灣工商會歷屆前會長們等出席。聖塔克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、薩拉托加市市長趙嬿等華裔民選官員也出席了晚宴。

北加州台灣工商會成立於1988年，宗旨是替灣區台裔美國企業家搭建專業交流、創造商機合作以及回饋社區的平台，並致力於提升會員們社會地位與公益形象，北加州工商會也是北美台灣商會（TCCNA）和世界台灣商會（WTCC）的一部分，會員能在洲際、國際層面，展開同樣的交流和合作活動。

大會講員蔡啟庚博士演講中提到舊金山灣區是世界科技的中心，擁有眾多人工智能公司。他希望透過這次演講，推動灣區科技公司關注人工智能自動化產業的發展，特別是鼓勵台灣企業，重視人工智能自動化的領域。

加州 人工智能 北加

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