「芭比夢幻屋生活之旅」快閃卡車來灣區了！

芭比夢幻屋卡車將於周六全天停靠在Santana Row並銷售商品，3月23日在Broadway Plaza，3月30日在Stoneridge Shopping Center。（美泰兒╱芭比夢幻屋之旅提供）

芭比 迷們注意了，正在全國巡遊的芭比快閃店本月會在灣區 停留。

「芭比夢幻屋生活之旅」是一輛提供自拍和購物體驗的粉色快閃卡車，本周六將來到聖荷西Santana Row，並在本月晚些時候停靠核桃 溪市Broadway Plaza和布里桑頓市Stoneridge Shopping Center。

這將是一場粉紅色的視覺盛宴。快閃卡車將出售芭比主題的服裝、配件和家居裝飾品，從帽子、連帽衫和項鍊到餐盤、玻璃器皿和寵物碗，應有盡有，價格從12元到75元不等。

美泰兒公司（Mattel）標誌性的芭比娃娃一直是開拓者和榜樣。 「芭比在1962年購買了她的第一座夢想屋，當時美國女性還不可以開設自己的銀行帳戶，」美泰兒公司說，「當時只有 0.1%的年輕女性獨立擁有房屋。」

以下是「芭比夢幻屋生活之旅」在灣區的行程表：

聖荷西：3月9日（周六），上午10時至晚上7時，Santana Row，（Olin Avenue，靠近 Maggiano’s）

核桃溪：3月23日（周六），上午10時至晚上7時，Broadway Plaza（梅西百貨附近的活動廣場）

布利桑頓：3月30日（周六），上午10時至晚上7時，Stoneridge Shopping Center（靠近PF Chang’s和Cheesecake Factory）