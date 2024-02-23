柏克萊加大徵台語講師 經文處樂觀其成

柏克萊加大東南亞語系包括中文、日文、及韓文等不同語言文化背景資料。（翻攝自官網）

柏克萊加大 東南亞語系公開招募「台語講師」，從2023年5月26日開放職缺，直到目前仍未關閉職缺，持續招募中。對於柏克萊加大未來即將要設立台語課，在網路上引起話題討論。

駐舊金山 台灣經濟文化辦事處以「教外國囝仔講臺語！ 趕緊來應徵！」做為號召，希望更多有志之士一同為宣傳台語教學做努力。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，對台語教師招募樂觀其成，希望這個課程可以長期開設，讓主流社會透過台語更加了解台灣，講師招募資訊也會請教育組及僑教中心透過僑團來協助宣傳。

北加灣區 宇宙台灣社創辦人陳文哲說：「太好了，想趕快把消息傳達出去，讓具有教學台語資格講師，知道這個好消息 」，他希望未來能讓不只台灣人學習台語，能透過世界著名大學授課，更有其意義。

這次開啟的台語講師職缺，年薪預估是6萬4,329至7萬295美元。居住在灣區洪姓居民表示，工作缺點就是薪水偏低，除此之外，相信有人如果能夠進入柏克萊加大，教中文又教台語，是很不錯的機會，對於在台灣有華語教學師資認證，以及有通過閩南語能力認證的老師，會非常具有吸引力。

在校方招募資料中提到，台語講師不具有教師終身職，屬於兼職講師職缺，無法提供美國工作簽證，需要有語言相關的教學經驗，工作內容除了教學、備課外，還要維護課程網站，還需要通過校方指定的系統與學生互動。

網路上許多民眾轉載這份職缺，能以台語教學能力進入柏克萊加大，成為一名東亞語系講師，讓不少人躍躍欲試。柏克萊加大台語教學講師招募，最後資料投遞時間為2024年5月25日，有興趣成為柏克萊加大台語講師，可到校方網址了解https://ealc.berkeley.edu/。