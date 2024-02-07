華人愛生鮮：半月灣碼頭買蟹忙
烹調美食、全家共享，是很多華人家庭生活的核心。尤其年節將至，美食更是傳遞愛與關懷的一種方式。中餐烹調講究選材新鮮，生猛海鮮尤其如此。雖然北加華人超市眾多，要獲得游水海鮮並非難事，很多灣區華人還是喜歡驅車一個鐘頭左右到離矽谷最近的半月灣碼頭，直接從漁船上購買海鮮。價格相比華人超市還要更貴，但很多人還是心甘情願掏錢，圖的就是到嘴的那一口鮮味。
半月灣碼頭出售的主要是北加州近海常見的石斑魚、海膽和冬季的鄧金斯蟹等海鮮，有時也會有三文魚和其他魚類供應。主要是規模較小的家庭漁船出海捕撈後，直接開到半月灣碼頭，向半月灣絡繹不絕的遊客來零售。
不過有些愛食用新鮮魚類的華人，往往不辭辛勞，周末常常專程去買魚，甚至和漁家互加聯繫方式。只要漁獲到港，就會簡訊通知顧客來買魚。
華人高小姐原籍是魚米之鄉的蘇杭一帶。她喜歡吃蒸魚，並且對魚的新鮮度非常挑剔。據說，高小姐和第一任男友去中國北方的老家見父母時，對方媽媽從冰箱裡拿出一條冰凍的魚燒給她吃。她回來後，考慮自己以後很難接受對方的飲食文化，綜合其他因素，最後居然選擇分手。
移民加州以後，她對超市游水魚的新鮮度也有不滿。認為只有離開原生海域不到24小時之內的魚才配得上作爲清蒸魚的食材。幾番尋覓，終於在碼頭買到新鮮漁獲。吃上鮮魚的高小姐，得以一解思鄉之情。
加州因為保護座頭鯨的遷徙，多次推遲鄧金斯蟹捕撈季。當下正是捕撈旺季，又適逢農曆新年將至。因此雖然連日風雨，但只要是短暫晴好的天氣，半月灣碼頭購買海鮮的華人總是絡繹不絕。
為了迎合人流，周末到港漁船通常較多。例如上周末就有六、七條漁船到港， 目前全部都在集中售賣鄧金斯蟹。一般來說價格要比華人超市貴二、三元一磅，但因為新鮮度爆表，依然顧客雲集。而停泊位置比較靠後、不太顯眼的船家，賣的的價格會相對便宜一點。
華人熊太太每年都會在這一時間來碼頭買蟹。雖然先生覺得超市買買就好，但她總是覺得漁船上買來的蟹口味更鮮甜、肉質更彈牙一點。雖然搭上來回油費，但可以收穫滿眼的海港美景，還有美味的食材，何樂而不為呢？
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