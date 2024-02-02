慶祝2024農曆年 El Camino Health推氣功及心理活動

古箏演奏家傅旭芳1998年在灣區成立樂團，她畢業於台灣國立藝術大學國樂系。（主辦單位提供）

為迎接龍年新春，El Camino Health「華人 健康促進計畫」推出一系列新年慶祝活動，包括免費的英文氣功示範課、午間音樂會和一場中文心理健康 視訊課程，希望帶給僑胞新的活力，以全方位的身心保健，來迎接新的一年。

「華人健康促進計畫」是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資源，扮演華人社區與醫院間的橋樑，希望以新春活動來促進亞裔文化的了解，增進族裔之間和諧。

首先登場的是2月6日的英文氣功示範課，氣功是古老的中國保健方法，民眾可將這些簡單的氣功動作融入在生活中。半小時實體課以英文進行，由資深氣功老師蔣雁文教導，不需任何基礎，適合所有年齡和各種健康情況。無需提前報名，時間是2月6日中午 12時、12時30分和下午1時，分三場舉行，地點在El Camino Hospital醫院地下一樓的會議室E及F。

接下來登場的是中國傳統樂器午間音樂會（CHINESE MUSIC LUNCH CONCERT），時間是2月13日中午12時與12時30分，地點在El Camino 醫院地下一樓的大廳鋼琴區，由傅旭芳古箏樂團領銜演出、SARATOGA中樂團特邀演出。

古箏演奏家傅旭芳1998年在灣區成立樂團，她畢業於台灣國立藝術大學國樂系，曾獲全國古箏冠軍金琴獎，以其在古箏上的精湛演奏而聞名，得到加州 前州長Gray Davis表揚，加州議會通過9月23日為加州傅旭芳日，她的演奏優雅而技巧高超，曾在眾多文化和慈善活動中演出，包2023年為El Camino Health 華人健康促進計畫所舉辦的「辦桌之旅」募款餐會。

其它出席演出的音樂家還有傅旭芳古箏教室的朱歆怡，特邀演出Saratoga中樂團，演出者為二胡演奏家黃鏗，陳天祥和廖雪娟。音樂會免門票，不須事先報名。

華人健康促進計畫的心理健康講座系列將於2月21日推出「從中醫看心理健康的維護」的中文視訊 講座，希望從傳統醫學中醫的角度，提供大家在維護心理健康可以應用的方法和建議。視訊講座由中醫師鄭偉德主講，他表示，人人都期望心理健康，但在現代生活中維護心理健康愈來愈難，中醫強調生理和心理的和諧統一不可分割，有完整的系統和理論，可以提供不同的思路和方法維護心理健康，讓我們可以應用在現代生活中。

鄭偉德畢業於柏克萊加大，在上海中醫大學完成六年訓練，取得中國的中醫執照，目前在聖荷西及瑜伽市都有診所。講座時間為10時至11時30分，須上網報名：elcaminohealth.org/chi-events。