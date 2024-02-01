台灣美食外交國宴主廚李建軒 移居矽谷專攻美食外交

美食外交活動每次場地不同，廚房的環境條件和工具都無法保證，相當考驗應變能力。（受訪者提供）

台灣美食外交國宴主廚李建軒本周日將現身僑教中心，在龍年的迎春揮毫活動上，示範講解三道宴客年菜。這位外形清新俊逸的主廚年僅38歲，擅長中西餐多國料理，在國內國際獲獎無數，出過九本著作，是台灣各大電視台美食節目的常客，還曾受邀擔任中華民國 僑務委美食外交主廚出訪全球各地，為台灣美食外交做出貢獻。他目前移居到灣區 ，現任Green Mountain Retreat行政主廚。

李建軒在接受本報專訪時透露，他16歲進入高中念餐飲科，從此踏入烹調行業。但他坦言，剛開始對自己的專業談不上喜歡，直到17隨時在老師的帶領下參加了一個國際廚藝比賽，才發現烹調的樂趣。

「菜可以做的像藝術品一樣。」李建軒說，料理就是詮釋藝術及融合時尚生活品味，突顯做菜藝術美學，以玩食材概念，通過刀功、技法，改變食材的造型，呈現在白色的盤子上就如同作畫。他起初覺得好玩，便持續投入，一路念相關科系到研究所，在不斷精進廚藝的同時，他也愈來愈熱愛這個行業。

李建軒稱，主廚對他來說不只是一份工作而是興趣，已經融入了他的生活。他無時無刻、做任何事時，都會聯想到烹調料理，為做菜內容尋找靈感。

李建軒20歲時就獲得了台灣最高級的中餐烹調乙級技術士證照，之後他繼續在國內外美食大賽積累經驗，且經常在烹調示範節目中露臉。這些都是成為僑委會外交國宴主廚需要滿足的基本條件。他在2017年時參加了外交國宴主廚徵選，經過遞交提案，做ppt演講，和實操考驗，一舉成功，掛上了這個十分榮耀的頭銜。

李建軒以美食外交國宴主廚的身分出訪各地，足跡遍布美國、加拿大各大城市，包括洛杉磯、鳳凰城、休士頓、溫哥華等。他表示，通常出訪一次要一個多月，所以食材需要當地採購。而每次場地不同，廚房的環境條件和工具都無法保證，這一點相當考驗應變能力。

李建軒表示，「吃無國界」，美食很容易讓人產生共鳴，拉近人與人間的距離。美食外交旨在讓在地主流社會透過美食認識台灣，活動形式多樣，從辦桌宴到精緻餐飲（Fine Dining）都有。菜品方面則是要突出台灣著名小吃、酒家菜、甚至家常菜，不過會進行美化精緻，以米其林菜廳標準呈現。此外，他的責任還包括示範和講解，經常台下觀眾正邊吃邊看他在台上做同一道菜。

李建軒表示，近年來在台灣餐飲行業中，大廚的價值和形象有所改變，不只是在廚房裡做菜，還要會說、會表達，懂得做展現。而各類比賽和節目也給了大廚們獲得爆光的機會，扭轉了過去廚師是「低等工作」的刻板印象，吸引越來越多年輕人投入餐飲行業。

李建軒非常樂於將自己對烹調的經驗和理論分享給更多人。他已經有九本著作出版，其中的食譜 ，都是他憑藉對食物的了解，拆解複雜菜品的製作過程中，改變繁瑣部分，並為讀者破解了一些餐廳技巧，讓普通人更容易上手的同時，也能確保風味至少能達九成以上。