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灣區媽媽教室 推養生抗老講座

記者江碩涵／聖荷西即時報導
灣區媽媽教室推「養生抗老」講座，邀請灣區中醫師林大棟，分享日常生活的養生心法。（主辦單位提供）
灣區媽媽教室推「養生抗老」講座，邀請灣區中醫師林大棟，分享日常生活的養生心法。（主辦單位提供）

灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，許多灣區人都對「養生抗老」非常有興趣，這次邀請灣區中醫師林大棟，分享日常生活的養生心法，課程將介紹中醫的外治法、飲食心要、日常感冒超好用方劑等，透過中醫古老的智慧，來解決現代人時常面臨到的健康問題。

林大棟是問止中醫聯合創始人暨首席醫療官，在舊金山灣區享譽多年，以善用經方、針藥並施知名，他同時研發了中醫人工智能輔助診療系統，並開啟「問止大醫小課」，有兩萬多名學員在網路上學習課程。

林大棟在台灣完成大學教育並服兵役後，先後取得紐約州雪城大學電機碩士、加州國際醫藥大學針灸碩士、加州Liberty University東方藥學博士學位，求學期間拜倪海廈為師，先後多次在佛羅里達州跟診，得到倪海廈師親自指導。

在創辦問止中醫前，林大棟曾任教於加州國際醫藥大學，擔任中醫學博士學院、碩士學院教授，同時在中文、英文博士班教學。投身中醫前，林大棟曾任職於矽谷的思科（Cisco）及 Juniper等科技公司21年，是晶片設計工程師，擁有深厚的軟、硬體工程研發背景。

他著有「佛州漢唐跟診日誌」、「經穴春秋」、「扶陽之祖」、「藥食心源」、「中醫夢紅樓」、「中醫超級兒童私房課」、「AI岐黃--中醫大腦醫案集」、「AI岐黃--中醫大腦重症醫案集」、「AI岐黃--中醫大腦疑難重症醫案集」，中醫小說集「藥香中尋找愛」、「少年王比利的故事」等書。

主題：如何老得慢、活得快樂

講者：中醫師林大棟

時間：2月2日上午10時至12時

地點： 金山灣區僑教中心（100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035）

電話：408-252-7070

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