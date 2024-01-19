獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

聖他克拉拉縣地檢長辦公室發言人威比（Sean Webby）19日下午向世界日報確認，27歲的陳立人（音譯，Liren Chen）涉嫌蓄意殺害太太于璇宜（音譯，Xuanyi Yu），已被起訴謀殺重罪。

本報獨家取得指控書，內容寫著，該罪行涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，顯示他「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。對於謠傳陳立人嘗試開槍自殺，威比說，並不知此事。不過，根據本報記者掌握的一份警員哈格（Frank Hagg）的調查事實陳述，陳立人多次毆打受害人頭部致其死亡，並非網傳的開槍行兇後自殺。

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根據公開資料，陳立人和于璇宜均為Google華裔工程師。記者從聖他克拉拉縣警監獄 獲悉，陳立人的狀態是住院，且不得保釋。有知情人士表示，綜合之前的訊息，極可能是還在養傷。

本報記者掌握的一份警員哈格（Frank Hagg）的調查事實陳述，詳細還原案發現場。1月16日晚上8時55分，警員到事發地進行福利檢查。報案人為陳立人的朋友，就在15日晚上，朋友在陳立人和于璇宜家中共進晚餐。事發家中只有這兩人居住，朋友發現，陳立人大部分時間都沉默寡言、目光呆滯，他擔心陳的行為舉止「發生明顯變化」。

朋友和他的太太16日早上嘗試致電陳立人和于璇宜，但電話並未接通。當朋友到達陳家門口時，無人應門。他走到住宅後面，透過窗戶看到陳，但陳一言不發，跪在地上一動不動，雙手舉在空中，目光呆滯。朋友趕緊報警，此時可以看到陳的外套和襪子上似乎有血跡。

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警員進入住宅，將嫌犯陳立人拘留。在陳站過的地方、正後方的臥室裏，警官發現于璇宜躺在地板上。她的頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。警官懷特宣布，于已經死亡。

陳立人的右手腫脹，發紫。衣服上、腿上、胳膊上和手上都有血跡。他的左前臂也有淺淺的抓痕。不過，他身上似乎沒有任何會產生這些血跡的撕裂傷。走廊的一雙涼鞋（看起來與陳的尺碼一致）上有明顯的血跡噴濺。警官在上面沒有找到明顯用於造成鈍器傷的兇器。哈格說，「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手反復打她的頭部。 」

根據事實陳述，當時警方詢問陳是如何弄傷自己的手。他回答說，「我打了妻子」。對於此事何時發生，他回答說「昨天」。

哈格說，「根據我的訓練和經驗以及上述事實，我認為嫌犯陳立人，殺害了他的妻子，也就是受害者，有多次擊打她的頭部。」

聖他克拉拉驗屍官辦公室對本報表示，因為無法拿到有效證件，目前不能公布死者訊息。事發地郵編為95051，根據本報記者拿到的驗屍報告顯示，聖他克拉拉市郵編為95051的區域，在事發當日，只有一名亞裔 女性死亡，死亡時間約為16日上午11時37分。但死者年齡為27歲，而非網傳的32歲。