矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

案發現場屋外整潔明亮，似乎才做過大型的翻修整理。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷 華裔谷歌工程師命案引發華人及科技圈關注，目前根據男女雙方名字，可以查到兩人學歷皆為北京清華大學畢業，另根據美國公開資料查到，女方2023年4月才購買位於聖他克拉拉市的獨棟屋，房價200萬美元，沒想到不到一年，就發生命案。記者採訪案發現場，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出16日當天曾發生駭人的命案，不過鄰居們對於事發當天仍有不少直擊畫面，也說心有餘悸。

記者實際走訪案發現場，發生命案的房屋大白天仍舊亮著大燈，門口的門鈴也都正常運作，彷彿仍舊有人居住的狀態，門口甚至堆放著兩組全新的馬桶，似乎是準備動工浴室的翻新工程，整間房子看起來有經過用心的整理，明亮而整潔，整體街區也寧靜而優美，且警方也已經撤離封鎖線，彷彿沒事一樣，完全讓人聯想不到，這間屋子16日才發生命案。

附近鄰居表示，這對年輕人（Young Couples）才剛搬到這一條街，這一整條街大多是居住很久的退休 老居民，街道平日都非常寧靜，這對年輕人剛搬來時，還發送街訪鄰居餅乾，態度非常友善有禮貌，平日也不曾有什麼噪音或爭吵。鄰居說，整條街坊鄰居的感情非常好，但可能因為這對年輕人沒有養寵物或小孩，跟其他鄰居的互動比較少。

16日案發當天，這位鄰居沒有聽到任何的槍擊聲響或吵架聲，就連第一台來到的警車也沒有鳴笛。這位鄰居說，另一個鄰居說當時看到，有一位跟隨第一台警車來到事發地，是一名屋主的女性友人，友人進屋後，立即奔出屋外，就站在屋外的人行道上喃喃說道，「有人在裡面死了！」接著鄰居看到更多警車陸續抵達。

鄰居說，從第一輛警車抵達封鎖現場後，陸續又有救護車、警車過來，附近四、五間房子都遭警方封鎖，從16日早上10時20分開始，一直到晚上才結束，封鎖超過6個小時；17日開始，整條街道都恢復原有狀態。鄰居說，封鎖結束後，案發屋子就沒有看到任何人進出，不知道這對情侶的家人是否知道這個消息。

記者詢問鄰居是否知道發生命案。鄰居說，對於這起案件的發生，他感到非常的驚訝，因為這對中國年輕人，真的非常有禮貌，完全看不出來會發生命案，加上這條街道治安很好，住戶也很單純，希望警方能夠盡快公布更多的消息，讓住戶了解案情。