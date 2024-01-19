谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

矽谷谷歌工程師命案現場，警方封鎖房屋與街道。（鄰居提供）

1月18日在華人 社區及科技圈引起軒然大波的谷歌 工程師命案，19日出現最新進展，劇情一波三折。根據聖他克拉拉縣驗屍官及地檢官最新公布訊息指出，谷歌男工程師陳立人（Liren Chen）已遭重罪起訴，現在男方是生是死，官方尚未證實。網傳，男方可能自殺未遂，後來被送至醫院，還待警方透露更多訊息。

18日上午網路傳出有一對谷歌工程師夫妻謀殺又自殺，恰巧同一時間洛斯阿圖警局發布官方新聞稿，在洛斯阿圖某街區內找到兩具屍體（two bodies），部分主流媒體將兩個不同案件「張冠李戴」，認為洛斯阿圖的兩具屍體就是谷歌工程師夫妻。本報經過18日晚間多方訊息查證後發現，谷歌工程師夫妻是位於聖他克拉拉市；而洛斯阿圖的兩具屍體，並非華人。

根據網路流傳的姓名，男方名字為陳立人（Liren Chen）、女方則為Xuanyi Yu（音譯于璇宜）。透過美國公開資訊網站查詢，女方現居住地為聖他克拉拉市（Santa Clara City），且房屋為女方所有；男方公開資訊也曾住過同一個地址，但現居地址是山景城（mountain View），兩個地點都是矽谷華人年輕工程師們熱中居住的地方，交通相當便利，容易抵達谷歌園區上班。

根據記者實地採訪女方的地址，並訪談周邊鄰居。鄰居表示，這間房屋的確2023年4月成交，並且是Young Couples入住，年輕人很好、也很客氣，但16日上午警方突然到來，封鎖現場，只知道女方死亡了，並不知道細節詳情。

目前主流媒體都尚未報導此消息，但華人社群卻已討論相當沸沸揚揚。華人社群網傳，男方可能因為被裁員 導致謀殺又自殺，主要原因是谷歌16日才傳出裁員消息，但此說法很有可能也只是網路傳言。

不願透露姓名的谷歌工程師李小姐協助記者查詢兩人在谷歌公司內的狀態，目前都是在職中（active）。但李小姐表示，很難判定兩人之中有沒有人被裁員，因為谷歌宣布裁員後，會給員工60至90天尋找新工作或內轉的機會，在時間期限到達前，都不會將員工移除系統，所以是否真為裁員引發殺機，無法判定。

李小姐表示，她曾在公司內部活動時遇過Xuanyi Yu，不過因為是大型活動，印象並不深刻。