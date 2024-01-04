雞蛋貴、雞蛋慌 華人支招 罐裝雞蛋清保存更久

由於爆發高致病性禽流感，蘇諾瑪縣已經被迫將100只禽類安樂死。（美聯社）

禽流感 （Avian Flu）正席捲全美，北加蘇諾瑪縣數以百萬的禽類正等待被安樂死，這場養殖業的災難也直接反饋在市場上。1月4日多位華人反應超市貨架上的雞蛋 被搶光，大半貨架在中午時分已是空空如也，只剩下零星的破蛋和賣相不好的雞蛋。

南舊金山Costco大賣場的雞蛋在4日下午被哄搶，罐裝的雞蛋清等產品也所剩無幾。華人陳佳霖表示，自己搶購了3盒罐裝雞蛋清，「這種雞蛋清冷藏起來，保質期比雞蛋更久，口感也不會太差，並且雞蛋清富含大量蛋白質，能夠幫助家庭度過雞蛋慌、雞蛋貴的時期。」

陳佳霖表示，自己做菜不會太依靠雞蛋，她相信雞蛋短缺只是短時間的。「就像疫情初期，口罩、酒精、甚至是廁紙都一時間斷貨，這些日用品都是全年有規律的生產，市場突然的需求陡增會導致供需失衡。」陳佳霖說。

酷愛健身的蘭先生，平均每天要吃下8個蛋白，他表示自己會下意識選購價格低一些的雞蛋。「儘管雞蛋漲價不會超出正常人的消費支出，但自己絕不會購買超過10元以上一盒的雞蛋。」蘭先生說，「這超出了我心理預期。」

蘭先生說，雞蛋清富含很高的蛋白質，如果健身愛好者對雞蛋有需求，可選擇其他食物代替，如雞胸的價格目前還沒受到太大的影響。

自2022年禽流感傳入美國以來，全美已經有超過7500萬只禽類被安樂死。

根據美國疾病控制預防中心（CDC ）的統計，被稱為H5N1的禽流感病毒已經導致全世界數以億計的禽類死亡，還在8個國家造成19人患病。

這些患病人群中，有9例重病、5例死亡、3人病情輕微，其中1起發生在2022年4月，涉及美國公民。

CDC的報告稱，這名美國患者僅感到身體疲勞，無其他症狀，在上呼吸道檢測到低水平的H5N1病毒樣本。「這有可能是病毒在個體呼吸道中非傳染性病毒物質沉積造成的，並不代表真正的感染。」CDC指出，「這些病毒偶爾會感染哺乳動物，受感染的動物有可能是吃了受感染的鳥類和家禽，以及暴露在病毒濃度高的環境中。」