中華民國113年元旦升旗典禮 500多人高唱國歌

巴洛阿圖健身團表演。（記者李宗敏╱攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會1月1日在南灣華僑文教服務中心舉辦中華民國113年元旦升旗典禮。灣區各地多位民選官員前來祝賀。現場約500多名僑胞高唱美國與中華民國兩國國歌以及國旗歌，慶祝2024新年到來。

新年第一天，灣區天氣晴朗。升旗儀式在巴洛阿圖鼓舞健身團以及FASCA海外青年文化志工舞獅團的表演中拉開序幕。隨後，黃埔旗隊和空軍旗隊護送美國與中華民國國旗進場。童子軍468團擔任升旗，台大校合唱團領唱國歌。

國慶委員會主任委員陳立功表示，舉行元旦升旗儀式表達了海外僑胞堅定團結一致支持中華民國以及青天白日滿地紅的國旗，「祝中華民國國運昌隆，人民安居樂業，平安幸福。」

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，回顧去年台灣面臨許多挑戰，有成就也有挫折。他用八個字形容台灣「堅韌不移，穩健向前」。

「在成就方面，台灣是亞洲第二民主的國家，也是全亞洲第四幸福的國家。根據瑞士洛桑管理學院的對於世界主要國家競爭力的評比，台灣去年排名第六，歷年來最好成績。」賴銘琪說，「台美關係也有很大進展，去年台灣是美國第九大貿易夥伴，美國是台灣第二大貿易夥伴，雙邊貿易額超過1350億美元。去年有6位州長、超過40位聯邦國會議員訪問台灣。兩個月前張忠謀率領代表團參加APEC峰會，見到美國副總統、國務卿等重要官員。」

他指出，台灣的發展也遇到挫折。國內方面，觀光、旅遊、餐飲業尚未從疫情影響中完全恢復，以及長期存在的高房價、少子化、貧富均等問題。外交方面，台灣仍然沒有辦法參加許多重要的國際性組織，如世界衛生組織、國際民航組織等。

「雖然國際社會支持中華民國的力度在增強，但外交處境仍然非常艱困。」賴銘琪說，「展望未來這一年，迎接我們的是更多挑戰。去年面臨的問題仍然存在，因此政府必須要用更積極負責的態度施政，最重要的是傾聽人民的聲音。」

華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，看到青天白日滿地紅國旗迎著烈焰上升，內心非常感動。「中華民國走過歷史飄搖，能夠在台灣建立自由民主，成為亞洲社會的民主燈塔，都是我們國人和海外僑胞共同努力的結果。我代表僑委會感謝海外僑胞一直以來在世界各地發光發熱，作為台灣與世界的橋樑，讓台灣被世界看到。」