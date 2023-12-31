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佛萊斯諾縣聖誕節後血案 14歲少年涉殺亞裔父母被捕

編譯組╱即時報導
佛萊斯諾縣鄉下地區亞裔家庭於聖誕節假期後爆發驚人血案，一名14歲少年因涉嫌殺害父母，重傷妹妹被捕。（KFSN電視新聞畫面截屏）
佛萊斯諾縣鄉下地區亞裔家庭於聖誕節假期後爆發驚人血案，一名14歲少年因涉嫌殺害父母，重傷妹妹被捕。（KFSN電視新聞畫面截屏）

中谷佛萊斯諾縣警局 (the Fresno County Sheriff’s Office) 日前宣布 ，該縣鄰近米拉蒙提 (Miramonte) 鄉下地區於聖誕節假期後爆發驚人血案，一名14歲少年因涉嫌殺害父母，重傷妹妹被捕到案。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，警方資訊顯示，遭兒子殺害的父母雙親姓名為楊璐 (音譯，Lue Yang)與王瑟 (音譯，Se Vang) ，根據姓名可能為亞裔人士。重傷的妹妹送醫急救後，已暫時脫離性命危險。

佛萊斯諾警方於12月27日夜間7時40分接獲911急救電話報案，稱縣內鄉下地區Dunlap 路47000號街區爆發攻擊事件，電話求救人士為一名14歲男孩。這名男孩稱兇手闖入其房屋，攻擊他父母與妹妹，隨後開一輛小卡車逃遁。警方趕到命案現場後，發現屋內另有一名七歲男孩，身上無傷，目前警方已將這名小男孩交予親屬照顧。

警長札諾尼 (John Zanoni) 於記者招待會中表示，警調人員根據顯場證據，發現報案14歲男孩造謠。當晚事件發生時，沒有任何外人闖入其家，該男孩即是兇嫌本人。根據警方描述，兇嫌使用多種武器，殺害攻擊父母與妹妹。札諾尼警長說，這是非常重大的悲劇事件，兩個小孩因其兄長暴行，喪失了父母雙親。

警方根據與受害妹妹與其親屬透露資訊，確認這名14歲男孩為主要兇嫌，警方尚未確認殺人動機。根據佛萊斯諾警局，兇嫌過去沒有犯案紀錄，或精神問題紀錄。

札洛尼警長指出，警方目前正調查全案中，他們想確認何以只有七歲大的弟弟未遭毒手。

佛萊斯諾地檢處正全力調查全案，當地警方亦將前往兇嫌學校調查，同時約談兇嫌的親友，暸解源由。 警方已將兇嫌監禁於少年監管所。這名14歲男孩目前面臨兩項謀殺控罪與一項試圖謀殺控罪。

札諾尼警長表示，全案爆發前沒有任何預兆，希望從其親友身上，暸解造成這場大悲劇的可能因素。

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