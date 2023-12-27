北加3匪持槍搶劫 警方追捕3次得手 原來是通緝要犯

舊金山警局在一天內連續三次追捕，抓獲三個持槍搶劫嫌犯。並發現三人均身背多個逮捕令，是通緝重罪犯。圖為警方此前執勤。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 警局27日表示，11日當天市內發生持槍搶劫。警方一天內連續三次追捕，嫌疑車兩次逃之夭夭。在第三次逃跑時發生碰撞車禍，三個嫌犯下車試圖逃跑被抓住。初步調查發現，這三人除了持槍搶劫，均身背多個逮捕令，是通緝重罪犯。

警方表示，11日下午1時34分，舊金山第18街和堪薩斯街（Kansas St）交匯處發生一起持槍搶劫案。當時，調度中心播報嫌犯車輛的特徵，即一輛古銅色轎車，車內有三名乘客。不久，一名值班警佐在 80 號州際公路東行線上發現嫌疑車。警佐對車牌記錄檢查，得知該車曾在外地的一起劫車案中被盜。他試圖追趕，但該車快速逃離時失去蹤跡。

11日下午5時21分，田德隆警員在Eddy和 Polk街附近發現疑似嫌犯車車輛，並試圖攔截，但車輛又迅速跑掉。由於此車涉嫌暴力犯罪 ，警官進行搜捕。嫌犯車在富蘭克林街500街區發生碰撞。三名嫌疑人在試圖徒步逃跑時均被拘留。警官從車上搜出了一把槍枝、被盜商品、毒品 和盜竊工具。

三個嫌犯中，29歲的瓦卡維爾（Vacaville）男子戈爾（Theodore Lee Gore）身背兩項未執行的逮捕令，被指控持有受管制物質和上膛槍枝，持有入室盜竊工具、肇事逃逸罪等。他在逮捕過程中受傷，被送往醫院治療，沒有生命危險。

來自瓦卡維爾的 42 歲男子理查德森（Aaron Lemar Richardson）因兩項未執行的逮捕令被捕。還被指控藏有受管制物質、冰毒和上膛槍枝，藏有入室盜竊工具、贓物等。

此外，同樣來自瓦卡維爾32歲女子梅爾頓（Marisa Renee Melton）因四項未執行的逮捕令而被拘捕。她也被指控藏有受管制物質和上膛的槍枝、藏有入室盜竊工具、贓物）等，還向治安官提供虛假身份證明。

警方表示，案件仍在調查，知情者可致電415-575-4444聯繫舊金山警局，或發送短信至TIP411，短信中以金山警局開頭。舉報者可保持匿名。