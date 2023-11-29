「魔法橋」山景城破土動工 預期2024年秋季建成使用

慶典現場的童趣曲奇。（記者徐蓓蓓╱攝影）

山景城市府成員和來自聖他克拉拉縣及「魔法橋（Magical Bridge)基金會」的代表，29日在倫斯道夫公園參加了「魔法橋」項目破土動工慶典儀式。項目預計2024年秋季建成使用。

「魔法橋」全新包容性遊戲場地位於山景城社區中心停車場與網球場之間的地塊。這一全新的遊戲場地除了是一處創新的遊樂區域之外，還融入了適應各年齡段和能力人群的設計，考慮到肢體、發展、認知和感官方面受到挑戰人群的特殊需求。

「六年前的一個想法現在終於變成現實：把『魔法橋』遊戲場帶到山景城來，」山景城市長希克斯 （Alison Hicks)說，「倫斯道夫公園新的遊戲場會給所有人提供充滿活力的包容性的遊戲區域。」

建成的遊戲場地將包含「魔法橋」標誌性的遊玩區域設置，包括橋型入口、小童區、鞦韆架、旋轉區、創新區、滑梯╱攀爬區以及玩具小屋和舞台區。其他還包括安全圍欄、安全塑膠地面、現有紅木樹下的自然遊戲區以及主入口處的「善心許願牆（Kindness Wall)」。

「在『魔法橋』，包容意味著每一個人，」「魔法橋」基金會執行長和創始人維拉利爾（Olenka Villarreal)說，「感謝山景城、縣議員和許多慷慨的捐贈者無私的支持。對公眾開放後，這個新的場地可以提供很多代際連結、志工和陪伴項目的機會，為家庭帶來很多美妙的瞬間。」