我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

「魔法橋」山景城破土動工 預期2024年秋季建成使用

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
慶典現場的童趣曲奇。（記者徐蓓蓓╱攝影）
慶典現場的童趣曲奇。（記者徐蓓蓓╱攝影）

山景城市府成員和來自聖他克拉拉縣及「魔法橋（Magical Bridge)基金會」的代表，29日在倫斯道夫公園參加了「魔法橋」項目破土動工慶典儀式。項目預計2024年秋季建成使用。

「魔法橋」全新包容性遊戲場地位於山景城社區中心停車場與網球場之間的地塊。這一全新的遊戲場地除了是一處創新的遊樂區域之外，還融入了適應各年齡段和能力人群的設計，考慮到肢體、發展、認知和感官方面受到挑戰人群的特殊需求。

「六年前的一個想法現在終於變成現實：把『魔法橋』遊戲場帶到山景城來，」山景城市長希克斯（Alison Hicks)說，「倫斯道夫公園新的遊戲場會給所有人提供充滿活力的包容性的遊戲區域。」

建成的遊戲場地將包含「魔法橋」標誌性的遊玩區域設置，包括橋型入口、小童區、鞦韆架、旋轉區、創新區、滑梯╱攀爬區以及玩具小屋和舞台區。其他還包括安全圍欄、安全塑膠地面、現有紅木樹下的自然遊戲區以及主入口處的「善心許願牆（Kindness Wall)」。

「在『魔法橋』，包容意味著每一個人，」「魔法橋」基金會執行長和創始人維拉利爾（Olenka Villarreal)說，「感謝山景城、縣議員和許多慷慨的捐贈者無私的支持。對公眾開放後，這個新的場地可以提供很多代際連結、志工和陪伴項目的機會，為家庭帶來很多美妙的瞬間。」

「魔法橋」項目資金來源包括330萬公園園地貢獻基金、170萬聖他克拉拉縣撥款、120萬「魔法橋」基金會捐贈、23萬加州州立公園債券補助以及90萬Google公司提供的社區福利基金。遊戲場地建造費用估計在580萬元，整個工程造價在730萬元左右。

「魔法橋」基金會執行長和創始人維拉利爾。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「魔法橋」基金會執行長和創始人維拉利爾。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「魔法橋」遊戲場地山景城破土動工。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「魔法橋」遊戲場地山景城破土動工。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 希克斯 債券

上一則

加州矽谷路怒：跳車窗踩玻璃 致狗差點失明

延伸閱讀

港區選催票 國泰推內地返港優惠機票 社服基金會辦抽獎

港區選催票 國泰推內地返港優惠機票 社服基金會辦抽獎
北加矽谷推出最新低價共乘服務

北加矽谷推出最新低價共乘服務
聖他克拉拉縣呼吸道疾病激增 擠爆急診室

聖他克拉拉縣呼吸道疾病激增 擠爆急診室
感恩節回饋社區 山景城餐廳端千份免費火雞大餐

感恩節回饋社區 山景城餐廳端千份免費火雞大餐
亞市警察基金會募款 華人慷慨解囊

亞市警察基金會募款 華人慷慨解囊

熱門新聞

水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

2023-11-25 20:00
(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

2023-11-25 01:20
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38
受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

2023-11-26 01:20
賣爆的雪夜曲奇罐，是一款投影八音盒餅乾罐。（記者徐蓓蓓／翻攝）

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

2023-11-27 01:19

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元