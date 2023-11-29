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網購後折扣一降再降 華女巧用Price Match省400元

記者劉先進╱屋崙即時報導
節日期間，不少公司推出打折優惠。（記者劉先進╱攝影）
節日期間，不少公司推出打折優惠。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華人Lena 29日對本報表示，節日期間商家優惠力度不斷變化，她網購10件衣服後發現折扣一降再降，於是巧用「價格匹配」（Price Match），省下400元。也避免重新購物、再退貨的麻煩，少花很多時間。

感恩節期間的「黑五」（Black Friday）銷售，一向是美國商家的必爭之地，推出的打折促銷也是力度空前。根據Forbes的報導，Adobe Analytics的統計顯示，黑五期間，美國消費者網上消費額度，達到創紀錄的98億，同比去年增長 7.5%。移動設備占線上銷售額的54%，並將繼續成為消費者首選的線上購買方式，超過桌面購物的收入黑五期間，手機網上購物量比去年增長10.4%。緊隨黑五的「網路星期一」（即27日，Cyber Monday）有望成為本季（也是今年）最大的線上購物日，支出將達到創紀錄的120億，同比增長5.4%。 而Forbes的報導說，與2022 年相比，實體店的購物者流量增加2-5%。

Lena表示，黑五期間，層出不窮的打折銷售，讓人應接不暇、眼花繚亂，「按捺不住消費的躁動」，所以瘋狂購物。考慮到要參加公司年會，在Macy's購買了不同款式的衣服10件。「網上購物有個小瑕疵，試衣服沒有現場方便，但也能節省現場排隊試衣、埋單的時間。」

Lena說，黑五期間打折訊息千變萬化，有時剛剛買了一件打六折的衣服，後面又會發現，商家在深夜繼續放優惠大招，再額外打7.5折。一般情況下，Costco和Best Buy等價格匹配比較清楚。而Macy's的網絡沒有價格匹配連接。於是抱著試一試的態度，和客服在線溝通，沒想到在線需要聊天的人數太多，等待20分鐘，卻得知客服下班。第二天，她又早起聯繫，費盡九牛二虎之力，才和客服說好，進行價格匹配，省下400元。

Lena分析，根據以往購物經驗，一些華人可能會選擇再次下單一批衣服止損，之前一批的衣服，就到現場去退貨。不過，黑五期間，折扣優惠大，商場購物人流多，退貨的人也多，現場會排起長隊，退一次貨浪費不少時間。這次巧用價格匹配方法，不僅少花錢，也能節省時間和精力。

看到運動品牌的鞋子打折，Lena一口氣買了四雙。後面仔細一算，雖然單價不高，但積少成多，還是要花費200多元。優惠打折，實際讓自己做出不必要的消費。看著日漸癟下去的錢包，Linda只能忍痛割愛，將多餘的鞋子全部退貨，「好在現在很多退貨都是到UPS放下，掃碼就行，比較方便。有的商店不接受UPS退款，那就只能去現場排隊。真是退貨到手軟，休假一兩天，幾乎全部都在折騰這件事。」

Lena還想藉此提醒華人朋友，雖然黑五打折力度大，也要量力而行，看自己是否特別需要某款商品，「否則來回退貨，耽誤時間不少。」

黑五後的節假日打折優惠，力度空前。不少到現場或線上購物。（記者劉先進╱攝影）
黑五後的節假日打折優惠，力度空前。不少到現場或線上購物。（記者劉先進╱攝影）

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