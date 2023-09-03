Ardenwood 火車節 模型實物列車爭奇鬥豔

康拜因 （Combine) 1010 型號火車車廂。（記者徐蓓蓓╱攝影）

勞工節小長假，位於佛利蒙的Ardenwood鐵路博物館 ，在著名的Ardenwood歷史農場舉辦了一場火車節。活動由卡特鐵路資源保護協會 （SPCRR) 和東灣地區公園共同舉辦。從精緻的模型到真正的歷史文物，火車節展示了舊金山灣區 曾經運行過的各式古董火車。觀眾甚至可以登上一列由各個歷史年代的古董車廂拼接在一起的火車，享受一段農場裡的火車歷史之旅。

實物展示包括南太平洋海岸鐵路最早在中村（Centerville)，即今天佛利蒙的一部分地區運行的貨車和客車。在1882年到1909年期間，這些貨車和客車都是由馬匹拉動，每天在紐華克和中村之間固定運行三個班次。以及康拜因 （Combine) 1010 型號火車車廂。在火車製造業幾乎完全為美東地區所壟斷的19世紀末，康拜因1010是極其罕有的當時加州 自主製造的列車。它後來為新東家南太平洋海岸鐵路徵用，幾經改裝，歷經滄桑。

活動展示的主要火車模型有灣區花園火車協會的蒸汽機車模型、加州中部海岸 On30 火車模型、 Diablo太平洋短線火車模型以及金州玩具火車模型。

因為火車節展覽的關係，原本在入口左側登車的古董火車之旅目前挪到不遠處的Deer Park 站台登車。活動負責人波基斯 （Jacque Burgess) 介紹這列火車的不同尋常之處：「這列火車其中三節車廂都有超過140年的歷史。很少有博物館還在運行這麼老的列車，最多是陳列在館內供人參觀。對這一點我們非常驕傲，」 她說。

波基斯還特別提到其中亮橘色的一節守衛車車廂 （掛在火車尾部，供運轉車長及隨車人員乘坐的工作車廂）。這節車廂建造與1882年，最近才剛剛完成修復工作。五節車廂中的最後一節是一輛無蓋貨車，始於上世紀20年代。

穆雷 （Richard Murray) 是灣區花園火車協會的成員。該協會在灣區有大約300個成員家庭，其中大約100個家庭在自家後院建有火車軌道模型。此次參加火車節展示的是協會的蒸汽機車組成員的作品。

穆雷從小就喜歡火車，記得小時候在聖誕樹下玩小火車模型的快樂。成年之後他一度沒有時間拾起這個愛好。直到後來買了房，他在空房間裡擺滿了HO級別的火車模型，依然覺得不夠。過了一段時間，他發現可以在後院裡建造更大的火車軌道模型，並從此一發而不可收拾。如今，他在後院裡建造了大約500呎長的鐵道模型，還在軌道兩旁種植了上百株植物，增添了瀑布、池塘等造型。

加州鐵路博物館基金會市場和傳媒經理海克特曼 （Kevin Heccteman) 表示，基金會成立於1987年。作為非營利組織，主要工作是支持博物館的教育和修復工作，特別是關於太平洋鐵路（Transcontinental Railroad) 的教育普及工作。