我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

開學在即 舊金山加強交通監管 籲放慢車速

記者李怡╱舊金山即時報導
開學在即市政加強交通監管，呼籲市民放慢車速。（記者李怡╱攝影）
開學在即市政加強交通監管，呼籲市民放慢車速。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德（ London Breed ）、警察局長史考特（William Scott）、舊金山市交通局(SFMTA) 局長譚沐霖（ Jeff Tumlin） 與舊金山聯合學區(SFUSD) 總監韋恩（Matt Wayne ）15日發表聯合聲明，呼籲民眾注意交通避讓，為16日學生們開學的第一天創造安全環境。交通局還將為市內的106 所學校的154 個十字路口提供180名路口警衛員。

布里德表示：「本周市政工作的重點是確保學年開始的交通安全，不僅是對學生和教師，還應保證全市步行、騎行以及所有通勤人員的安全。交通局和警察局應加強執法力度，在上學和放學時段要加強校區周邊的巡邏工作。」

最近幾年舊金山一直在降低市內行車速度，由之前的每小時35哩降到現在大部分路段保持在25哩的車速。警察局局長史考特說：「為了學生和通勤者的安全，我們會監督司機減速，並遵守學區內每小時15 哩的限速。駕駛車速的增加，發生碰撞並造成嚴重傷害的可能性也會增加。 在此呼籲駕駛者放慢車速。」

目前舊金山聯合學區大約有5萬名學生就讀，有 1萬名教職員工。通常約一半學生乘坐Muni公交通勤。舊金山交通局還計畫增加放學時段的公交服務，以解決交通擁擠狀況。市交通局還將繼續開展青少年免費 Muni 計畫， 19 歲以下青少年可免費乘車。

舊金山交通局長譚沐霖表示，學區開學第一天，路口警衛和市政交通大使計畫(MTAP) 工作人員，會幫助學生家長和教師盡快安全到達校。為了縮短出行時間，交通局特別恢復如 28R、 29 Sunset 等快速路線。此外，還在開學前及時提供 Muni的學校包車服務。更多信息可訪問 sfusd.edu/transportation，了解更多信息。

舊金山 學區

上一則

修路重挫生意 小商戶聚集Geary街「抬棺」抗議

下一則

舊金山上月70餘人死於毒品過量 創歷史新高

延伸閱讀

修路重挫生意 小商戶聚集Geary街「抬棺」抗議

修路重挫生意 小商戶聚集Geary街「抬棺」抗議
舊金山公務員年收入 布里德不是最高薪

舊金山公務員年收入 布里德不是最高薪
茂宜島度假遇野火 布里德安全轉赴歐胡島

茂宜島度假遇野火 布里德安全轉赴歐胡島
舊金山市長布里德茂宜島度假遇野火 已安全轉赴歐胡島

舊金山市長布里德茂宜島度假遇野火 已安全轉赴歐胡島
舊金山共享單車站點 前進金門公園 布里德：鼓勵市民綠色出行

舊金山共享單車站點 前進金門公園 布里德：鼓勵市民綠色出行

熱門新聞

根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

2023-08-13 02:15
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）

小心家人財務虐待 華人長者房產被騙、被掃地出門

2023-08-12 22:50
圖為舊金山的街景。（記者李怡╱攝影）

花30元參觀舊金山「破敗」街區的旅行團 惹議

2023-08-09 22:31
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
范德堡大學醫學院預防醫學和傳染病學教授沙夫納表示，人類已經過疫情大規模流行階段，但還處於地方性流行。 （記者劉先進 ／翻攝）

新冠入院人數再增加 專家：已成地方性流行病 最好注射新疫苗

2023-08-12 02:20
13日音樂節當天，一輛無人駕駛汽車停留在太平洋高地。（記者李怡／攝影）

舊金山音樂節擠10萬人 無人駕駛出租車「停擺」交通全癱瘓

2023-08-14 01:36

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多