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矽谷媽媽臉書市集賣二手商品 險遭詐

記者孫愛薇╱南灣即時報導
Lucy在臉書市集出清家中的寶寶食物調理機，差點遭遇詐騙。(受訪者提供)
Lucy在臉書市集出清家中的寶寶食物調理機，差點遭遇詐騙。(受訪者提供)

社群平台臉書的網路市集(Market place)詐騙頻傳。近日連經營粉專「矽谷資深女工程師Lucy」的Lucy也險遭詐騙。她分享所遇到的詐騙經歷，看似普通正常的交易，其實是遭詐騙的前奏。

Lucy想出售家中二手的寶寶食物處理機時，選擇使用臉書的網路市集作為販售平台。本來是信任臉書的交易系統，但沒想到差點害自己的個資與金錢被騙走。

一開始是網路市集上有買家詢問想購買食物處理機，並且隔天下午就可以來取貨。買家會先完成匯款，Lucy提供對方Zelle的QR Code。買家說還需要補提供電子信箱，Lucy不疑有他，立刻傳出自己的電子信箱。

沒多久，Lucy就收到一封署名銀行的電子郵件，稱賣家需要匯300元，才能將賣家的帳號變成商業帳號，Lucy才能收到原本的貨款。一開始Lucy拒絕再匯出300元，覺得手續很麻煩。但買家一直傳來訊息說明現在很緊急，要趕快匯款。

突然Lucy覺得很奇怪，為什麼賣東西還一直被逼著要匯款出去，直到看到那封郵件的地址是來自gmail，根本不是銀行寄來的，就立刻果斷舉報並封鎖買家。事後她心有餘悸地說ꓽ「有種逃過一劫的感覺。」

她事後回憶到，當初那位買家還一直確認會不會把錢匯給他，然後催著說他的錢已經被銀行扣款，無法取消，製造一種緊急的感覺，目的在於打亂賣家的思考。Lucy分析，有一些人可能會覺得不好意思讓他錢卡在那，沒有查證就將錢匯出了。

分享自身險遭詐騙經驗的Lucy，也引發網友的留言討論：「我也有遇過，當買家完全不在意商品，只在意付款方式就要小心」，「這種詐騙是老套了，連租屋買車都會遇到詐騙」，顯見網路臉書詐騙事件非常頻繁。

Lucy最後提醒其他要在臉書網路市集販售物品的人，賣商品還被要求賣家匯款出去的，絕對是詐騙的跡象，一定要小心。而她應該還是會繼續使用同樣的平台出清家中的物件，但是會更加注意小心。

臉書市集可以方便的搜尋到住家附近二手物品，是很受歡迎的網路二手市集，但詐騙事件頻...
臉書市集可以方便的搜尋到住家附近二手物品，是很受歡迎的網路二手市集，但詐騙事件頻傳，買賣雙方都要多加留意。(截圖自臉書)

詐騙 臉書 矽谷

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